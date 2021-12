Koronavírus-járvány

NNK: tovább csökken a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja

Tovább csökken a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kedden internetes oldalán.



Mint írták, tovább folytatódott a szennyvízben a koronavírus örökítőanyag-koncentrációjának csökkenése, bár az átlagkoncentráció továbbra is jelentős.



A mintavételi helyek egyik fele stagnáló, másik fele csökkenő tendenciát mutat, egy város esetében pedig - Székesfehérváron - enyhén emelkedő tendencia tapasztalható - tették hozzá. Az NNK közlése szerint a vizsgált szennyvízminták közül 9 helyszín az "emelkedett", míg 13 település a "mérsékelt" koncentrációtartományba esett.



Az NNK felhívta a figyelmet arra, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Azt is kérik, hogy az emberek tartsák be a 1,5 méteres távolságot, viseljenek maszkot a tömegközlekedési eszközökön és beltereken, továbbá gyakran és alaposan mossanak kezet. Az NNK javasolja, hogy mindenki éljen a védőoltás lehetőségével.