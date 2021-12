Koronavírus-járvány

Már 12 embernél mutatták ki az omikront abban a magánlaborban, ahol elsőként azonosították a variánst

"Vasárnapig nyolc pozitív esetet találtunk, ma négyet. Ez egy jelentős emelkedés. A tendencia nő, míg korábban napi egy esetet regisztráltunk, átlagban ez most már napi négyre növekedett. Ez pedig a mi eseteinket tekintve már napi 5 százalékos arány" - mondta az ATV Híradójának Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezető igazgatója.



A laborba naponta 1000 fölötti minta érkezik, ebből 100-150 teszt lesz pozitív. Nagyjából száz esetenként vizsgálják azt, hogy az adott fertőzöttséget a delta vagy már az omikron variáns okozza.



Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője szerint, ha ez valóban így van, akkor az omikron okozta ötödik hullám január közepe helyette, két héttel közelebbre kerülhet. Ez azt jelenti, hogy a magánlaborban tapasztalt tendencia tovább folytatódik, akkor a járvány december végén, január elején berobbanhat. Szerinte esetszámban nagyobb hullám várható. A járványelemző a dán modellt alapul véve azt mondta: a járvány minden embert elér majd, a kérdés, hogy milyen szintű megbetegedést okoz. Vattay úgy véli: azok az idősek, akik augusztusban kapták meg harmadik oltásukat, a negyedik oltást is fel kellene venni a közelgő ötödik hullám miatt.



A Neumann Labs az a labor, ahol napra pontosan egy hete detektálták az első omikron gyanús tesztet. Akkor egy idősházaspár - aki soha nem járt külföldön - tesztje lett pozitív. A magánlabor az esetet lejelentette, a mintákat mély vizsgálatra elküldte a Nemzeti Népegészségügyi Központba. Az NNK ezután hivatalosan is megerősítette: megjelent az omikron variáns Magyarországon.