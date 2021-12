Kormány

Orbán: tízszázalékos béremelést kapnak a rendőrök és a katonák - videó

Tízszázalékos béremelésről döntött a kormány a rendőrök és a katonák esetében - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban.



Orbán Viktor, miután rendőri és katonai vezetőket fogadott a Karmelita kolostorban, elmondta: elismerésüket szeretnék azzal is kifejezni, hogy a következő évben hat havi fizetésüket fegyverpénzként kézhez kapják a rendőrök és a katonák.



"A következő hónapokban és években további jelentős béremeléseket fogunk majd végrehajtani, hogy megtarthassuk a rendőreinket és a katonáinkat" - fűzte hozzá.



A kormányfő közölte, a rendőri és katonai vezetőknek minden magyar nevében megköszönte "azt a fantasztikus munkát, amit ebben az évben végeztek".



Kifejtette: a rendőrök és a katonák nélkül az ország nem tudott volna védekezni a koronavírussal szemben.



"Kórházakba is bementek, egészségügyi feladatokat is vállaltak, de nélkülük nem tudtuk volna a migránsok tömegeit sem megállítani a határnál" - mondta a miniszterelnök.



Orbán Viktor közölte, több mint százezer illegális határátlépőt állítottak meg a rendőrök és a katonák Magyarország déli határainál.