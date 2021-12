Egészségügy

"Karácsonyi ügyelet - de milyen áron?" - drámai videót tett közzé a MOK

Drámai videóban hívja fel a figyelmet a Magyar Orvosi Kamara, hogy az orvosok ügyeleti díjrendezésének elmaradása miatt az ügyeleti ellátás nagyon törékennyé vált erre a karácsonyra, és csak az orvosok önkéntes elhatározásából működnek még a kórházak.



"Karácsonykor a családunkkal együtt töltött békés idő különösen fontos helyet tölt be a szívünkben. Több hivatás képviselői azonban hétvégén és ünnepnapokon, így karácsonykor is kénytelenek távol lenni a szeretteiktől. Az orvosokra és ápolókra ez kifejezetten igaz, hiszen az egészségügyben soha nincs szünet, az önök biztonságos ellátását mindig garantálni kell" - írják.



"Fontos, hogy tudják: az ügyeleti ellátás nagyon törékennyé vált erre a karácsonyra, és csak az orvosok önkéntes elhatározásából működnek még a kórházak. Az év eleji törvénymódosítás hatására ugyanis az ügyeletes orvosok még a hétköznapi bérüket sem kapják meg a megterhelő éjszakai és hétvégi ügyelet idejére. Csupán az óradíj 70%-a garantált, ami még munkaszüneti vagy ünnepnapon is csak 80-90%-ra megy fel. Egy fiatal kolléga esetében ez 1300 forintos nettó órabért jelent. Ezért értelemszerűen egyre nehezebb ügyeletes orvost találni, egyre kevesebben, egyre többet és fáradtabban dolgoznak. A Magyar Orvosi Kamara ezért tartja fontosnak felhívni a figyelmet arra, hogy az ügyeleti díjak rendezésének halogatása a biztonságos betegellátást már most is veszélyezteti. Ahhoz, hogy az állami egészségügy kiszámítható és választható pálya legyen a kollégák számára, fontos a díjazás rendezése, az ügyeleti rendszer stabilizálása" - zárul a közlemény.