Koronavírus-járvány

Sosem látott fertőzési számokkal robbanhat be az omikron

Szokatlan tünetekkel is jelentkezhet az omikron okozta megbetegedés, a variáns extrém fertőzőképessége miatt pedig durva fertőzéshullám jöhet január közepétől. 2021.12.20 08:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Soha nem látott esetszám-növekedés jöhet az omikron variáns miatt január közepétől Magyaroszágon - ezt Vattay Gábor, járványügyi modellezéssel foglalkozó szakember mondta az RTL Híradónak. Kiderült ugyanis, hogy az omikron variáns tízszer gyorsabban terjed az eredeti, vuhani változatnál.



Az Egészségügyi Világszervezet kimutatása szerint sűrűn lakott területeken 1,5-3 nap alatt duplázódnak meg az esetszámok. A variáns már Magyarországon is felbukkant, több esetben azonosították pozitív mintában.



A gyors terjedést a variáns extrém fertőzőképessége mellett a megbetegedés szokatlan tünetei is támogatják. A korábbi változatoktól eltérően például orrfolyással és derékfájással jelentkezhet a betegség. Rusvai Miklós víruskutató szerint ilyen panaszokkal kevesen gyanakodnak Covidra, mennek orvoshoz és maradnak otthon. Mint az RTL Híradónak elmondta: emiatt aztán sokan fogják átadni a betegséget családjuknak karácsonykor.



Vattay Gábor, az ELTE Komplex rendszerek fizikájának járványügyi modellezéssel foglalkozó tanszékvezetője úgy számol, nagyjából január közepén lesz domináns Magyarországon az omikron variáns, addig csökkenek az esetszámok, napi ezer körüli esetre, aztán újra berobban a járvány.



Ekkor hirtelen soha nem látott számok bukkannak majd fel, gyakorlatilag másfél hét alatt vissza fog jutni a napi 10 ezer esethez, majd még feljebb - vázolta fel a legvalószínűbb forgatókönyvet az RTL Híradónak.



Szlávik János szerint itt az idő, a gyerekeket is be kell oltani, mert az omikron nem a barátunk. Az infektológus főorvos korábban a Reggeliben elmondta, míg a koronavírus-járvány elején gyerekek csak ritkán szorultak kórházi ellátásra, ma már 40-50 gyerek fekszik kórházban, van, aki lélegeztetőgépre is került.