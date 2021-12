Oktatás

Pedagógussztrájkot hirdetnek januárra a szakszervezetek

Figyelmeztető sztrájkot hirdet január 31-ére a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) - ezt a két szakszervezet jelentette be, miután közös sztrájkbizottságuk tárgyalt a kormány képviselőjével. Az eduline.hu cikke szerint amennyiben a januári akció sem vezet eredményre, márciusra újabb sztrájkot szerveznek.



"Egy bohózatban vettünk ma részt. Ha tehetnénk, fekete zászlókat lengetnénk" - mondta Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke az Emberi Erőforrások Minisztériumának épülete előtt, a kormány képviselőjével folytatott tárgyalás után.



"Csak egy út maradt: mindent megteszünk azért, hogy megszervezzük a sztrájkot. Készüljetek, január 31-ére figyelmeztető sztrájkot fogunk hirdetni. A héten beadjuk a bíróságra a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozó követeléseinket" - tette hozzá Szabó Zsuzsa.



Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja azt mondta, ha a figyelmeztető sztrájk nem vezet eredményre, március 16-án újabb sztrájkot szerveznek.



Kiemelték: a még elégséges szolgáltatásokról nincs megállapodás, mert a kormány elvárná, hogy tanítsanak a sztrájk időtartama alatt, miközben szerintük még gyermekfelügyelet sem kellene.



Azt mondták, nem sikerült a tárgyalásokon elérni, hogy vonják vissza az állami iskolák dolgozóira vonatkozó rendeletet, amely alapján fizetés nélküli szabadságra kell küldeni azokat, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen. Nem született megállapodás a béremelésről sem, a kormány - úgy tűnik - továbbra is ragaszkodik a tízszázalékos 2022-es emeléshez, ennél többet nem adnak.



A két szakszervezeti vezető azt kérte az oktatásban dolgozóktól, hogy minél többen csatlakozzanak a figyelmeztető sztrájkhoz, és a szülőktől, diákoktól is azt kérték, hogy támogassák őket.