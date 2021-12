Kémszoftver

Áder János testőreit is megfigyelhették a Pegasusszal

A Pegasus-célpontok olyan testőrségi vezetők, akik a legrészletesebb információval rendelkeztek az elnök és családja összes programjáról és találkozójáról. 2021.12.13 09:33 ma.hu

A köztársasági elnök és családja védelmét ellátó Köztársasági Elnöki Őrség vezetőit is megcélozhatták az izraeli Pegasus kémszoftverrel még 2019-ben - írta meg a Direkt36.



A portál szerint az egyik célpont Elnöki Őrséget létrehozó és azt parancsnokként irányító Pomozi Sándor dandártábornok; a másik Elnöki Őrség kommandósait vezető Viplak Attila lehetett.



Pomozi már 1999-ben is szerepet játszott a köztársasági elnök védelmében és 2019 tavaszától kezdve több hónapon át figyelhették meg; míg Viplak magánprogramjain és külföldi útjain kísérte Ádert, és védte a köztársasági elnök családtagjait is - őt magán- és hivatalos számán is megcélozhatták 2019 nyarán az izraeli kémszoftverrel.