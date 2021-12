Koronavírus-járvány

Elhunyt 215 beteg, 7310 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Meghalt 215, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 7310 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön, kiemelve: eddig 6 171 489 embert oltottak be, közülük 5 878 951-en a második, 2 864 506-an pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 1 176 038-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 36 263 ember, a gyógyultak száma 955 248-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 184 527.



Kórházban 7119 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 579-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 53 187-en vannak, a mintavételek száma 8 734 938.



Az oltási akcióban eddig 1 millió 262 ezren vettek fel oltást, közülük 1 millió 30 ezren már a megerősítő, harmadikat is megkapták, és 147 ezer eddig oltatlan döntött úgy, hogy felveszi az első oltást. A sikerre tekintettel a kormány meghosszabbította az oltási akciót, így december 12-éig (vasárnapig) továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül lehet az oltópontokra menni, 7 óra és 19 óra között.



A kórházak vasárnapig emelt kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második vagy a megerősítő, harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Azokat, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, elkerülheti a várakozást - áll a közleményben.

Hangsúlyozták, hogy mindenkinek javasolt a megerősítő, harmadik oltás, aki négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását. A megerősítő oltással a védettség újra 80-90 százalékra emelhető - fűzték hozzá.



Emlékeztettek: szerdán megnyílt a regisztrációs honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához. A szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt e-mail-címmel végezhetik el a feliratkozást.



Hozzátették: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) november végén engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. A jövő héten érkező szállítmány várhatóan 69 ezer gyermek oltását teszi lehetővé december 15-étől. A gyermekek oltása az erre kijelölt kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál fog történni - írták.



A kormányzati tájékoztatóban emlékeztettek: maszkot kell viselni az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken; a beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben. A vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.



Hozzátették: a bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók, a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait. Az egészségügyi dolgozók és a betegek védelméért, valamint a betegellátás zavartalanságáért az egészségügyi dolgozóknak kötelező a megerősítő, harmadik oltás.



Jelezték: az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben üzemorvosok is végezhetik az oltást.



Felhívták a figyelmet arra, hogy aki még nem regisztrált védőoltásra, megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehet időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező foglalhat oltásra időpontot az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is - olvasható a közleményben.



A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (199 890) és Pest megyében (159 474) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (72 995), Hajdú-Bihar (64 642), Bács-Kiskun (62 870) és Győr-Moson-Sopron megye (58 930). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (24 606).