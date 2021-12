Koronavírus-járvány

Herczegh Anita: "nem hagyjuk magukra" a Covid-árvákat!

"Nem hagyjuk magukra" a Covid-árvákat, akik számára biztatás, hogy sokan kiállnak mellettük reménytelennek látszó helyzetükben - mondta a köztársasági elnök felesége, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke Kaposváron szerdán.



Herczegh Anita a keresztény vállalkozókat és cégvezetőket tömörítő ÉrMe Hálózat jótékonysági estjén vett részt. A rendezvényt a koronavírus miatt szüleiket elvesztő gyerekeket segítő Regőczi Alapítvány javára tartották.



Az adománygyűjtéshez csatlakozók nem feledkeznek meg az árvákról, enyhítik fájdalmukat, közösséget vállalnak velük, segítenek a rájuk nehezedő terhek hordozásában - mondta.



Magyarországon eddig mintegy ezer gyermek vesztette el szüleit a koronavírus-járvány következtében - mondta.



Herczegh Anita II. János Pál pápát idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy akiknek nagyobb a befolyásuk, mert nagyobb vagyonnal és több szolgáltatással rendelkeznek, érezzék magukat felelősnek a gyengébbekért.



Ezt az erkölcsi irányt a keresztény vállalkozók, cégvezetők, így az ÉrMe Hálózat tagjai is magukénak vallhatják - tette hozzá a kuratóriumi elnök.



Rámutatott, a szolidaritás erénye még ennél is jóval többről szól, II. János Pál szerint a hit fényében a szolidaritás arra törekszik, hogy felülmúlja önmagát, felöltse a sajátos keresztény vonásokat: a teljes odaadást, a megbocsátást, a kiengesztelődést.



"A szolidaritás rendkívüli erőket mozgat meg bennünk: segít kiteljesedni a felebaráti szeretetben, megnyitja a szívünket, új értelmet ad az életünknek" - sorolta.



Herczegh Anita a Regőczi Alapítványról elmondta, hogy a szervezetet egy somogyi molnárcsalád legkisebb gyermekéről, Regőczi Istvánról nevezték el.



"A különleges hivatástudatú katolikus pap nem ismert lehetetlent, nem félt, csak hitt, remélt, szeretett, és életével ebben a járványos időszakban is bizonyítja, mennyi mindent tehetünk egymásért" - jegyezte meg.



Hozzátette, Regőczi István (1915-2013) különleges dolgokra vállalkozott: hadiárváknak adott menedéket, egyházközséget, gyermekotthont alapított, üldözött zsidókat bujtatott, amerikai katonát mentett, templomokat, kápolnákat emelt, könyveket írt.



Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere azt hangoztatta, hogy a magyarországi Covid-árvákra Áder János államfő és felesége hívta fel a figyelmet a Regőczi Alapítvány létrehozásával.



"Óriási kezdeményezés volt, e nélkül nem, vagy csak jóval később vettük volna őket észre" - mondta.



Felidézte, hogy az alapítvány hírének hallatán kaposvári vállalkozók, polgárok keresték meg, azt kérdezve, hogyan tudnának részesei lenni annak az örömnek, amit a segítségnyújtás jelent.

A politikus az árván maradt gyermekek és az őket nevelők problémáját érzékeltetve beszámolt arról, hogy egy nagymama levélben fordult hozzá segítségért, miután neki és a nagypapának három unokáról kell gondoskodnia a szülők halála miatt.



Jelezte, hogy a város "megtette értük mindazt, amit meg kellett tennie", ez nem jogi, hanem erkölcsi kötelessége volt.



Az est keretében árverést rendeztek, ahol húsz tételre licitálhattak a vendégek. A tárgyak között kézműves termékek, műalkotások, élelmiszerek és egyebek mellett utalványok is voltak.