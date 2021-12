Koronavírus-járvány

Megnyílt a regisztrációs honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához

Az 5-11 éves gyermekek oltásához is megnyílt a vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap - tájékoztatott a koronavirus.gov.hu szerdán.



A kormányzati oldalon azt írták: a gyermekeket az erre kijelölt kórházi oltópontokon és a házigyermekorvosoknál oltják majd. A kijelölt kórházi oltópontokra néhány napon belül megnyitják az internetes időpontfoglalót. Ennek dátumáról külön tájékoztatást adnak - közölték.



Az interneten azok a szülők foglalhatnak majd időpontot, akiknek van érvényes regisztrációjuk. A gyermekvakcinát igénylő házigyermekorvosok is kapnak majd a vakcinaszállítmányból. A jövő héten érkező szállítmány várhatóan 69 ezer gyermek oltását teszi lehetővé december 15-től.



A közlemény szerint az első vakcinaszállítmány várhatóan a jövő hét elején érkezik meg Magyarországra. Ebben várhatóan 138 ezer adag vakcina lesz, amelynek a felét használhatják fel, a másik felét félre kell tenni a második oltáshoz, mert a további gyermekvakcina-szállítmányok sorsa még bizonytalan. A második oltás a gyermekeknél is az első oltás után 3 héttel lesz esedékes.



Azt írták: egy ampullában 10 gyermek oltásához való vakcina lesz, így az oltást is ennek megfelelően úgy kell megszervezni, hogy egy kinyitott ampullára 10 gyermeket kell szervezniük a házigyermekorvosoknak is.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt e-mail címmel rögzíthetik a gyermeket. Egy e-mail címről egy - már az ötödik életévét betöltött - gyermeket lehet rögzíteni.



Kitértek arra is, hogy a 12-17 évesek oltása a nyár elejétől folyamatos. Ez a korosztály most előzetes időpontfoglalás nélkül is megkaphatja védőoltását a vasárnapig tartó oltási akción, de a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon történt regisztráció után az interneten is lehet időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas oldalon - írta a kormányzati honlap.