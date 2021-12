Koronavírus-járvány

A szervátültetettek 95 százaléka felvette a második, 54 százaléka a harmadik oltást

A szervátültetettek 95 százaléka túl van a második Covid-oltáson, 54 százalékuk pedig november közepéig már a harmadikat is felvette - közölte a Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ) kedden az MTI-vel.



A felmérés országos online kérdőívét november közepén csaknem hétszáz dializált, szervre váró és szervátültetett töltötte ki, vagyis a mintegy 5200 magyarországi érintett közül minden kilencedik.



A szövetsége közleményében kiemelte: 2021 januárjában a szervátültetettek 74, márciusában pedig már 94 százaléka regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra, szemben az országos 18, illetve 33 százalékkal. November közepére 95 százalékuk a második, 54 százalékuk a harmadik oltást is felvette.



Hozzátették: a válaszadók 76 százalékánál a velük élő valamennyi 12 éven felüli családtag, míg további 19 százalékuknál majdnem minden családtag beoltatta magát. Ennek az úgynevezett fészekoltásnak esetükben a legyengített immunrendszer miatt különösen nagy jelentősége van - jegyezték meg.



A közleményben idézték Grózli Csabát, az MSZSZ stratégiai és orvosigazgatóját, aki szerint az átoltottsági eredmény mögött az a járvány kitörése óta tartó folyamatos tájékoztatás állhat, amelyet a szövetség a szakma útmutatásával és segítségével végez. Eddig 23, a laikusok számára is könnyen érthető videoanyag, két kerekasztal-beszélgetés és három szakmai összefoglaló előadás készült, amelyek mindig a járvány aktuális helyzetéhez és a betegek által felvetett kérdésekhez igazodva adtak tanácsot, magyarázták el a teendőket a szövetség közösségi oldalain.



Grózli Csaba szerint a betegszervezetek kulcsszerepet játszhatnak közösségük felvilágosításában és védelmében, és erre a döntéshozóknak is érdemes volna odafigyelni.



A felmérésből az is kiderült, hogy az oltottak 58 százaléka nem említett mellékhatást, a többieknél múló izomfájdalom, fáradtság, hőemelkedés vagy fejfájás volt a leggyakoribb oltási reakció.



Tudatták azt is, hogy a megkérdezettek 21 százaléka már átesett a fertőzésen, kétharmaduk még az oltás előtt. A megfertőzöttek harmada szorult kórházi kezelésre, és ebben nincs benne az a száznál több beteg, aki a fertőzésben elhunyt. A legyengített immunrendszer következtében egyeseknél még a harmadik oltás után sem alakult ki elegendő ellenanyag, ezért nekik további oltás felvétele, illetve az országos átoltottság növelése jelenthet védelmet - írták.



Grózli Csaba szerint az adatokból világosan lászik, hogy a védőoltás a legtöbb esetben segít elkerülni még az immungyengített szervátültetettek esetében is a fertőzés súlyos, kórházi ápolást igénylő állapotát, zárt terekben történő maszkviseléssel kiegészítve. A válaszadók 91 százaléka egyébként zárt terekben maszkot visel, és 99 százaléka kézfertőtlenítőt is rendszeresen használ.