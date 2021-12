Koronavírus-járvány

Szijjártó: 150 ezer vakcinát küld Tádzsikisztánnak Magyarország

Százötvenezer Astra Zeneca koronavírus elleni oltóanyagot küld Tádzsikisztánnak Magyarország - jelentette be Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter szerdán.



"Magyarországon van elég oltás, sőt másoknak is tudunk segíteni. Tádzsik barátainknak 150 ezer adag AstraZeneca oltóanyagot küldünk, hogy ők is sikeresen védekezhessenek" - írta Szijjártó Péter.



A miniszter közölte, hogy a járvány "újra rákapcsolt", új variáns okoz riadalmat világszerte.



"Nem lehet elégszer mondani, csak és kizárólag az oltás jelent védettséget és ezáltal biztonságot" - tette hozzá.