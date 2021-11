Botrány

Az ellenzék feljelentést tesz a házelnök szavai miatt

Feljelentést tesz az "egyesült ellenzék" Kövér László másfél éve elhangzott, a napokban nyilvánosságra került, titkosszolgálati vezetők előtt tett kijelentései miatt - jelentette be közös keddi online sajtótájékoztatójukon Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője.



Azt mondta, a kormány az utóbbi hetekben megmutatta, hogy semmilyen törvénytelen eszköztől nem riad vissza "korrupt, aljas, tolvaj hatalmának" megtartása érdekében.



Előbb kiderült, hogy a kormány vásárolta meg a Pegasus nevű kémszoftvert, amivel ellenzéki politikusokat, független újságírókat és gazdasági szereplőket figyeltek meg, majd napvilágot látott Kövér László beszéde, amelyben a házelnök "arra buzdítja a titkosszolgálatok vezetőit, hogy a törvényeket megszegve, gyakorlatilag az alkotmányos rendet megzavarva figyeljék meg az ellenzéki képviselőket" - fogalmazott.



Szabó Tímea szerint európai demokráciában példátlan, ami történt, ezért feljelentést tesznek jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának gyanúja miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen.



Nem maradhat büntetlenül az a hatalom, amely ilyen eszközökhöz nyúl - jelentette ki, hozzátéve, annak a kormánynak, amely 12 év kormányzás után csak így tud hatalmon maradni, leáldozott a napja.



Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője azt emelte ki: Orbán Viktor kormánya leépítette a demokráciát, Kövér László pedig sajátosan értelmezi a parlament működését és a magyar törvényeket. Szerinte a házelnök átlépett egy olyan határt, amelyet politikusnak, közjogi méltóságnak nem szabad.



Brenner Koloman, az Országgyűlés alelnöke, a Jobbik országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta: az ellenzék jövő tavaszi választási győzelme után felálló nemzeti egységkormány a fideszeseket is a nemzet részének fogja tekinteni, és a tisztességesen működő polgári demokrácia visszaállítását szolgálja.



Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese szerint Kövér László mondatai világosan megmutatják a Fidesz gondolkodását, mivel a kormányon lévők "azt hiszik, hogy az övék, néhány emberé az ország", a többiek, a másként gondolkodók pedig az ország ellenségei.



Nem az ország ellenségei vagyunk, hanem a Fideszé - jegyezte meg, hozzátéve, meg akarják szabadítani ezt az országot ettől "a garnitúráról".



Tóth Endre, a Momentum elnökségi tagja a házelnököt "a magyar közélet egyik legfőbb kútmérgezőjének" nevezte, aki magyart magyarral állít szembe.



Lukácsi Katalin, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja szerint a magyar nemzetre és az Európai Unióra a Fidesz és az a kormány jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot, amely "körözött bűnözőket és veszélyes iszlamista terroristákat telepített be Magyarországra".