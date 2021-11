Koronavírus-járvány

Életerős, egészséges fiatalok is kórházba kerülnek az oltatlanok közül

Sokan rájöttek a koronavírus elleni védőoltás fontosságára - jelentette ki a budapesti Honvédkórház főigazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.



Wikonkál Norbert azt mondta: az oltási akcióhét első hetének utolsó napján, vasárnap is "elég jó volt a forgalom". Csak a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban mintegy 15 ezer oltást adtak be a héten. Ezek között több mint ezer embernek adták be a védőoltás első dózisát - tette hozzá. Értékelése szerint az oltási akcióhét is megmutatta: "el lehet jutni az emberekhez", s ezért is örömét fejezte ki, hogy ezen a héten is folytatódik az oltási akcióhét.



Kérdésre válaszolva fontos lépésnek nevezte az 5-11 éves korosztály oltását is. Ugyanis - mint kiemelte - a vírus mostani hullámában a gyermekközösségek (óvodák, iskolák) környezetében sokan betegszenek meg. Ezért fontos erősíteni ebben a körben az oltást, mind a gyermekek első, mind a szüleik ismétlő oltásának beadásával - hangsúlyozta.



Wikonkál Norbert azt mondta: a Honvédkórházban a koronavírusos betegek számában lassú emelkedés tapasztalható. Az eddigiek alapján "elég jól uralható a helyzet" - fogalmazott.



Ezzel együtt felhívta a figyelmet, hogy az oltottak közül azok kerülnek kórházba, intenzív osztályra, akik veszélyeztetettnek számítanak. Az oltatlanok között viszont életerős, egészséges, 30-as éveikben járó emberek is vannak, akik kórházi kezelésre szorulnak - mondta a Honvédkórház főigazgatója.