Tüntetés

Szülőágyat toltak a tüntetők a Parlament elé - videó

Több lelki támogatást és nagyobb szabadságot szeretnének a szülő nőknek - ezért vonultak vasárnap tüntetők a Parlamenthez. 2021.11.29 07:41 ma.hu

Egy szülészeti ágyat is magukkal toltak a Kossuth térre, amit ott kövekkel raktak tele. Szerintük azok jelképezik a szülés idején elszenvedett traumájuk súlyát. A tüntetők azt követelték, hogy modernizálják a szülési protokollt. A kormányszóvivő a facebookon reagált, azt mondta a követelések egy részét már be is építették a családbarát szülészetek koncepciójába.