Koronavírus-járvány

Magyarországon még nem detektálták az omikron variánst

Magyarországon a jelenlévő mintákban még nem detektálta a koronavírus új változatát, az úgynevezett omikron variánst a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) - közölte a Magyar Nemzet megkeresésére az NNK sajtóhivatala.



Az mno.hu cikke szerint azt követően keresték fel az NNK-t, hogy a hétvégén a "közvetlen szomszédságunkban", Ausztriában, Csehországban, Németországban és Olaszországban is felbukkant az omikron, amit először a dél-afrikai térségben fedeztek fel.



Mint írták: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken aggasztónak nevezte a nagyszámú mutációval rendelkező új vírusvariánst. A WHO szerint ennél a variánsnál fokozottan fennáll az újrafertőződés kockázata az új típusú koronavírus eddig ismert variánsaihoz képest.



Megjegyezték, hogy az omikron felfedezése óta a világ több állama is korlátozza a beutazást a dél-afrikai régió különböző országaiból. A légi közlekedés korlátozásához Magyarország is csatlakozott - emlékeztettek, hozzátéve: Izrael közben egyenesen lezárta határait a külföldiek előtt.



A Magyar Nemzet online cikkében kiemelte, hogy egyes feltételezések szerint az új változat ötszáz százalékkal fertőzőbb lehet, mint a delta. Az omikronnak összesen ötven mutációja van, több mint harminc az úgynevezett tüskefehérjében, amelyet az oltóanyagok többsége célba vesz.



Szakértők szerint a magas számból nem kell feltétlenül rosszra számítani, de fennáll a valószínűsége annak, hogy a koronavírus eddigi legfertőzőbb változatáról van szó, amellyel az immunrendszer kevésbé tud megküzdeni - írták, de Angelique Coetzee, a dél-afrikai orvosszövetség elnökét idézve hozzátették, hogy a dél-afrikai fertőzöttek között eddig egyetlen esetben sem okozott súlyos megbetegedést az omikron.