Koronavírus-járvány

Karanténba kerülnek a dél-afrikai régióból érkező magyarok

Akkor is 14 napos hatósági házi karanténba kerülnek a térségből érkező magyarok, ha az egészségügyi vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját. 2021.11.28 09:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megjelent a Magyar Közlönyben szombat délután a dél-afrikai régióból érkezők beutazási korlátozásáról szóló rendelet, amely szerint azok a magyarok is karanténba kerülnek, akik a térségből érkeznek haza, vagy az érkezésüket megelőző két hétben a térségben jártak.



A hétfőtől hatályba lépő szabályozás hét országra terjed ki: a Botswanai Köztársaságra, a Dél-afrikai Köztársaságra, a Szváziföldi Királyságra, a Lesothói Királyságra, a Mozambiki Köztársaságra, a Namíbiai Köztársaságra, valamint a Zimbabwei Köztársaságra.



A kormányrendelet alapján a térségből érkező magyarok Magyarország területére belépve egészségügyi vizsgálaton eshetnek át és ha koronavírus gyanúja merül fel, kijelölt vagy - ha az nem jelent kockázatot - hatósági házi karanténba kerülnek. Azonban akkor is 14 napos hatósági házi karanténba kerülnek a térségből érkező magyarok, ha az egészségügyi vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját.



Ezekből az országokból főszabály szerint nem magyar állampolgár személyforgalomban nem léphet be, csak meghatározott esetekben, ha azt a rendőrség engedélyezi, például azért, mert az illető bírósági hatósági eljárás résztvevője. Ha a beutazni szándékozó külföldinek van ilyen igazolása, az új szabályozás értelmében beléphet, de akkor is 14 napos hatósági házi karanténba kerül és ennek időtartama alól negatív PCR-tesztekkel sem mentesülhet.