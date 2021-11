Fővárosi Közgyűlés

Vizsgálóbizottság áll fel a Városháza-ügy miatt

A testület elé Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője nyújtott be javaslatot a Városháza-ügyben vizsgálóbizottság felállítására. Az előterjesztést Karácsony Gergely főpolgármester módosító javaslatával egyhangúlag fogadták el a képviselők.



A vizsgálóbizottság feladata az, hogy a Városháza és a fővárosi önkormányzat más ingatlanjainak hasznosításával összefüggő állításokat tartalmazó, nemrégiben nyilvánosságra került hangfelvételekkel összefüggésben vizsgálatot folytasson le.



A testületnek meg kell vizsgálnia a hangfelvételeken elhangzott állítások valóságtartalmát, a készítés, továbbá a nyilvánosságra kerülés körülményeit, különösen figyelemmel a jövő évi országgyűlési "választásba való esetleges idegen beavatkozás lehetőségére".



A vizsgálóbizottság feltárja a Városháza fejlesztésével összefüggésben készített döntéselőkészítő tanulmány megrendelésének és megtárgyalásának mikéntjét és tartalmát, valamint azt, hogy születtet-e döntés a fővárosi önkormányzat bármely szervénél a városháza épületének értékesítésére.



A testületnek meg kell vizsgálnia, hogy a hangfelvételeken emlegetett Berki Zsolt találkozott-e a városvezetés bármely tagjával és mi volt az esetleges találkozó eredménye. Továbbá a főváros tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével összefüggésben mely esetekben tekinthette meg az adott ingatlant, illetve járt-e el érdeklődő vagy pályázó érdekében.



A bizottságnak fel kell tárnia azt is, hogy a nyilvánosságra került hangfelvételeken a sajtó által azonosított Gansperger Gyulát milyen viszony fűzi a Fideszhez. Meg kell vizsgálniuk azt is, hogy a hangfelvételek készítésének és nyilvánosságra hozatalának módja milyen egyezést mutat "az orosz típusú dezinformációs kampányokkal".



A héttagú vizsgálóbizottság elnöke Kovács Péter XVI. kerületi polgármester (Fidesz-KDNP), mellette a testületnek még két frakciótársa is tagja. A testületnek a decemberi rendes ülésen kell beszámolnia.



Láng Zsolt eredeti javaslata szerint a testület feladata az lett volna, hogy feltárja a Városháza épületének hasznosításával kapcsolatos tanulmány megrendelésének és elkészítésének körülményeit, valamint a tanulmánnyal kapcsolatos döntések vizsgálta, a döntéshozók beazonosítása, valamint a sajtóban megjelent hangfelvételekkel kapcsolatos kérdések tisztázása. A vizsgálóbizottságnak a javaslat szerint jövő májusig kellett volna jelentést tennie.



Karácsony Gergely arról beszélt, politikatörténeti jelentőségű döntésre készül a közgyűlés, amikor olyan ügyben állít fel vizsgálóbizottságot, "amely nem történt meg". Kiemelte: nem szeretnék azt a látszatot kelteni, hogy bármi félnivalójuk lenne, ezért állnak a vizsgálat elé. Nem volt olyan döntés, amely a város érdekével ellentétes lenne - szögezte le.

A főpolgármester hangsúlyozta, a Városháza nem eladó, a városvezetés tavaly év végén foglalkozott a Városháza hosszú távú fejlesztési koncepciójával, és kizárt minden olyan fejlesztési opciót, amely a Városháza értékesítését indítványozta volna, sőt annak fejlesztéséről döntött.



Mint mondta, az ügy, amivel szemben állunk, a Nemzeti Együttműködés Rendszere és az orosz titkosszolgálat beavatkozása a választási kampányba.



Magyarország leggazdagabb, orosz hátterű családja, a Rahimkulov-család tett úgy, mintha meg akarta volna venni a Városházát, ezért titkos "kamutárgyalást" kezdeményezett. Az ott elhangzottakat rögzítették és összevágva nyilvánosságra hozták, amiből a kormánypárt és a lakájmédia azt a következtetést vonta le, hogy el akarják adni az épületet - sorolta.



Láng Zsolt arról beszélt, hogy a főpolgármester "riogathat" az orosz titkosszolgálattal, marslakókkal, űrlényekkel, de lassan már a szavát sem lehet elhinni, önmagával keveredik ellentmondásokba. Hangsúlyozta: bűnszövetség gyanúja merül fel, amire fényt kell deríteni.



Láng Zsolt szerint "vérlázító", hogy Karácsony Gergely módosító indítványában konkrétan meghatározta, miket vizsgálhat a bizottság: vizsgálhatja például Gansperger Gyula viszonyát a Fideszhez, de nem vizsgálhatják Bajnai Gordont volt kormányfőt, aki szerint jutalékrendszer működik a fővárosban. Sérelmezte, hogy nem folytathat a bizottság általános feltáró vizsgálatot. Kifogásolta az idő rövidségét is, szerinte lehetetlen ilyen rövid idő alatt normális vizsgálatot folytatni és rákérdezett, esetleg "megvan-e már a jelentés is".



Láng Zsolt jelezte, nem tartja korrektnek a főpolgármesteri módosító indítványt, de azért, hogy felállhasson a testület, támogatják azt.



Karácsony Gergely jelezte, december 15-én lesz a következő közgyűlés, a bizottságnak addig "feszes munkát kell végeznie" és mindent meg kell tenni a történtek kivizsgálására, ehhez a főváros minden információt és szerződést a testület és a nyilvánosság rendelkezésre fog bocsátani.



Ha meg akarjuk érteni az ügyet, más kérdéseket is fel kell tenni - jegyezte meg. A főpolgármester elmondta azt is, a következő közgyűlésen értékeli fogják a bizottság munkáját és ha szükséges, meghosszabbítják a mandátumát.



A közgyűlési ülés kezdetén aktivisták egy molinót tartotta fel, amelyre az volt írva: "Eladó a Városháza! Az Ön ingatlanközvetítője: Karácsony Gergely". A hallgatóság székein szórólapok helyeztek el, ezeken a Városháza és Karácsony Gergely fényképe szerepelt, és azt írták rá, hogy "ez a ház eladó", ingatlanosként pedig Karácsony Gergely jelölték meg.