Környezet

Áder: száznyolcvan kiállítót várnak a fenntarthatósági expóra

Száznyolcvan kiállítót várnak a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóra - közölte a köztársasági elnök szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kiállítást november 30. és december 5. között a Hungexpón rendezik.



Áder János azt mondta: az expo egy vállalkozói kiállítás, ahol vízgazdálkodásról, fenntartható mezőgazdaságról, okos városokról, energiahatékonyságról, a közlekedés zöldítéséről lesz szó. A kiállítók kétharmada magyar, de érkeznek lengyel, cseh és szlovák cégek is. A kiállítók egy része már piaci terméket mutat be, egy részük pedig szponzort keresve ötletekkel jelentkezik - tette hozzá.



Ismertette, hogy az expón tudományos tanácskozást szerveznek a fenntartható kérdésekről, megoldásokat mutatnak be és interaktív tájékoztatást adnak a résztvevőknek, valamint a fiatalokat játékos formában ismertetik meg a fenntarthatóság kérdésével. Utóbbira nagy volt az érdeklődés, ötszörös volt a túljelentkezés - fűzte hozzá.



Áder János azt mondta, az expo célja, hogy összekösse az ötlet gazdáját a felhasználóval.



Az államfő kiemelte: fontos volt, hogy a kiállítást a lehető legkisebb környezeti lábnyommal szervezzék meg, ezért a standok újrahasznosított vagy újrahasznosítható anyagokból épültek, nem lesznek műanyag palackok az expo területén, elektromos kukásautók gyűjtik és szállítják majd el a szemetet, a gyerekek ingyen utazhatnak a kiállításra, a tömegközlekedéssel érkezőket pedig zöldbuszok szállítják majd.



Emellett fásítási programot is indítottak, hogy semlegesítsék a rendezvény kibocsátását - hangsúlyozta az államfő, aki elmondta: a közútkezelővel együttműködve az autópályák melletti kihasználatlan, mezőgazdasági tevékenységre alkalmatlan földeken ültettek fákat. Egy 25 éves fa a vegetációs időszak alatt - tavasztól őszig - több mint 51 ezer kilogramm szén-dioxidot és 377 ezer kilogramm port köt meg - tette hozzá.



Áder János beszélt arról is: Magyarország a klímacélokat tekintve azon 21 ország közé tartozik a világon, amelyik 1990 óta úgy tudta csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását, hogy közben a gazdasági tevékenysége nőtt. Emellett az elmúlt száz évben kétszeresére nőtt a magyarországi erdőterületek mérete, és Magyarországon a megtermelt áram 70 százaléka szén-dioxid-mentes - hangsúlyozta, hozzáfűzve: atomenergia felhasználása nélkül nem lehet elérni a klímacélokat.



A köztársasági elnök az egyén szerepével kapcsolatban úgy fogalmazott: "sok kicsi sokra megy", de a legnagyobb felelősség a legnagyobb kibocsátóké, ezért a mindenkori kormány feladata, hogy korlátokat állítson a további szennyezés elé.



Minden szülő és nagyszülő "elemi vágya", hogy gyerekeik, unokáig jó levegőt szívhassanak, tiszta vizet ihassanak és jó földből származó jó minőségű ételt fogyaszthassanak - fogalmazott Áder János, aki szerint "ha ezért tehetünk, tegyünk érte!"

Az államfő kitért arra is: a kiállításon csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni, kötelező a maszkviselés, a fertőzések elkerüléséért pedig folyamatosan fertőtlenítik majd az eszközöket, a helyiségeket és orvosi ügyelet is lesz a helyszínen.