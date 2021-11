Magyarország-V4

V4-csúcs - Orbán: soha nem volt még ilyen migrációs nyomás alatt az EU

Soha nem volt még az Európai Unió olyan migrációs nyomás alatt, mint most, sosem érte a nyomás egyszerre három irányból, és ez óriási kihívás az egész EU számára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országok (V4)kormányfőinek csúcstalálkozóján kedden Budapesten.



A miniszterelnök a V4-es országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) vezetőivel tett sajtónyilatkozatában kifejtette: a lengyel miniszterelnök egy-két nappal ezelőtti baltikumi útja után eljött Budapestre és tájékoztatta a V4-et a lengyel határon kialakult helyzetről.



Közölte: három irányból éri nyomás az uniót. Délről a szubszaharai térségből a feláramlás folyamatos, "a tengeren keresztül az NGO-hajók folyamatosan szállítják a migránsokat az európai partokhoz", a nyugat-balkáni útvonal pedig megint tele van - mutatott rá.



Megjegyezte: köszönetet kell mondani Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és "a cseh barátainknak", amiért határőröket küldtek a magyar határra, és több mint négyezer illegális határátlépőt a cseh határőrök tartóztattak fel Magyarország déli határainál.



Orbán Viktor elmondta: a balkáni útvonalon, amelyen eddig az idén 100 ezer illegális migránst állítottak meg a magyar határon, jönni fognak az Afganisztánt elhagyók is. Naponta 30-35 ezer ember hagyja el Afganisztánt, és az Európai Uniónak azzal kell számolnia, hogy a balkáni útvonalon a nyomás nőni fog - közölte.



Kitért rá: itt van a harmadik irány is, "az újabb támadás, amelyet a lengyelek szenvednek el, a lengyel barátaink állnak támadás alatt a keleti irányú migráció miatt".



Kiemelte: Brüsszel elhibázott politikát folytat, "gyakorlatilag mindent finanszíroz, ami növeli a migrációs nyomást". Támogatja az NGO-kat, integrációs programokat hirdet - fűzte hozzá.



Hozzátette: Brüsszel egy dologra nem ad pénzt, a határ fizikai megvédésére. A magyar álláspont továbbra is az, hogy az Európai Uniónak ki kell fizetnie az európai határvédelem költségeit. Az nem lehet, hogy kizárólag azok az országok viseljék ennek a pénzügyi terhét, amelyeket "a földrajz meg a történelem az Európai Unió külső határára rendelt" - jelentette ki.



A miniszterelnök azt mondta, Magyarország mindig is egy tisztességes megállapodást ajánlott az uniónak: "úgy lenne korrekt, ha a költségeket legalább elfeleznénk, a költségek felét álljuk mi magyarok, de a másik felét adják ide Brüsszelből, tekintettel arra, hogy nemcsak magunkat, hanem egész Európát is védjük".



Hangsúlyozta: azt javasolják az Európai Uniónak, hogy ne támogasson egyetlen olyan országot sem, amelynek direkt vagy indirekt köze van az EU külső határára, így a lengyel határra nehezedő migrációs nyomáshoz.



A találkozón teljes szolidaritásukról és támogatásukról biztosították Lengyelországot - zárta szavait a kormányfő.