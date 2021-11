Koronavírus-járvány

NNK: továbbra is nagy mennyiségben van jelen a szennyvízben a vírus örökítőanyaga

Továbbra is nagy mennyiségben van jelen a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga - közölte a Nemzeti Népegészségügy Központ kedden az internetes oldalán.



Mint írták, a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának átlagos koncentrációja továbbra is magas, és a minták többségét stagnáló tendencia jellemzi. Csökkenés két városban, Szekszárdon és Szolnokon figyelhető meg.



Hozzátették: a koronavírus-örökítőanyag szennyvízben mért koncentrációja a mintavételi helyek többségében az emelkedett kategóriába esik.



Az NNK felhívta a figyelmet arra, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Azt is kérik,hogy az emberek tartsák be a 1,5 méteres távolságot, viseljenek maszkot a tömegközlekedési eszközökön, továbbá gyakran és alaposan mossanak kezet. Az NNK javasolja, hogy mindenki éljen a védőoltás lehetőségével.