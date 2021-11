Koronavírus-járvány

Szlávik: nemsokára jöhet a negyedik oltás

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában mondta el, hogy náluk az intenzív osztály tele van, az ott kezelt koronavírusos betegek 80-90 százaléka oltatlan. Még nem mondaná telítettnek, az intenzív osztályon azonban folyamatosan 100 százalékon pörög a munka.



A főorvos szerint az oltatlanok vannak nagy veszélyben, ők kerülnek nagy eséllyel az intenzív osztályra.



Felhívta a figyelmet, arra is hogy az oltás után a védettség idővel csökken, ezért próbálják buzdítani az embereket a harmadik adag vakcina felvételére is.



Szlávik szerint nemsokára szóba kerülhet a negyedik oltás, ugyanis elképzelhető, hogy bizonyos időközönként újra kell majd oltatnia magát az emberiségnek. 4-6 havonta ugyanis fel kell frissíteni az immunrendszert, az újabb variánsok miatt is.



Szlávik János szerint elképzelhető, hogy további intézkedésekről kell majd a közeljövőben dönteni, mert a szennyvízben emelkedik a víruskoncentráció, ami azt jelenti, hogy a következő két hétben nem számíthatunk arra, hogy a helyzet javulni fog. Az osztrák kötelezővé tételt szigorú lépésnek tartja, de szerinte még Magyarországon jó néhány lépés van odáig, hogy ide eljussunk.



Szlávik nem támogatja egyelőre az oltás kötelezővé tételét: szerinte kötelező oltásokat olyan betegségek ellen kell bevezetni, amit el lehet törölni a Föld színéről, ilyen például a fekete himlő. A koronavírus viszont egy folyamatosan jelenlévő, változó megbetegedés, ami ellen nehéz lenne kötelező oltásokkal harcolni.