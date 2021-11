Koronavírus-járvány

Orbán: nyakig vagyunk a negyedik hullámban

Most "nyakig vagyunk a negyedik hullámban", a neheze ezután következik, és az egyetlen, ami megvéd, az oltás - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A kormányfő kifejtette: akik nincsenek beoltva, életveszélyben vannak. Mindenki felelős saját magáért, de itt többről van szó, mert mindenki, aki nincs beoltva, nemcsak magára, hanem a többiekre nézve is veszélyt jelent - fogalmazott. Hozzátette: a védelmi intézkedések nem védenek meg a vírustól, csak a járvány terjedésének a sebességét lassítják.



Közölte: a második oltás után 4-6 hónappal annak védereje csökken, ezért indokolt a harmadik oltás felvétele. A harmadik oltás utáni védettségi szint jóval magasabb, mint a második oltás utáni, és természetesen sokkal magasabb, mintha nem lennénk egyáltalán beoltva - mutatott rá Orbán Viktor.



Kijelentette: ha mindenki be lenne oltva, nem lenne negyedik hullám, vagy ha lenne, "az inkább csak hullámocska lenne". Akkor nem lesz ötödik hullám, ha mindenki beoltatja magát, és "nem fogjuk tudni elkerülni, hogy a végén mindenki beoltassa magát" - hangsúlyozta.

Az emberek egyetértenek az üzemanyagár csökkentésével

Messze 80 százalék fölött van azoknak az aránya, akik támogatják az üzemanyagár csökkentését - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.



A kormányfő elmondta: "vívunk egy politikai küzdelmet a baloldallal a rezsicsökkentés ügyében", ez egészült most ki a benzinár kérdésével. A benzinár meghatározását eddig a piacra bízták, és ugyan a legjobb, ha a kormánynak nem kell beavatkoznia, de van helyzet, amikor kell - magyarázta.



Úgy vélte, "azt nem lehet tétlenül nézni, hogy egyszer csak az árak az égbe mennek", és ha minden szakértő szerint az árak több hétig, talán egy-két hónapig is magasak lesznek, akkor reagálni kell. Mert a magas üzemanyagár nemcsak a gépjárművek üzemeltetésének a költségét növeli meg, hanem beépül az árakba - mutatott rá.



Közölte: ha rendkívüli helyzet van, akkor nem óvatoskodni kell. Kiszámolták, hogy mi az, amit még a szereplők ki fognak bírni, úgy látták, ez a 480 forint, és "ott behúztuk a féket".



Orbán Viktor szerint a baloldal mindig is azt követelte, hogy piaci rezsiárak legyenek. "Mi azt mondjuk, hogy a háztartások létfenntartásához tartozó körben ne legyenek piaci árak, hanem fix ár legyen", az üzemanyagnál pedig, amikor a piac nem tudja megoldani a problémákat, akkor avatkozzanak be, tudván, hogy ez csak átmeneti jellegű beavatkozás lehet - mondta.