Koronavírus-járvány

Müller Cecília: már a delta plusz vírusvariáns is megjelent Magyarországon

Ez a koronavírus rendkívül gyorsan terjedő mutánsa, már a tünetek megjelenése előtti két napban is fertőzhet az, aki megbetegszik. 2021.11.18 16:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus elleni védőoltás felvételére kéri az oltatlanokat az országos tisztifőorvos a hétfőn kezdődő oltási akcióhéten. Müller Cecília a kormány Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában azt is elmondta: már a koronavírus delta plusz variánsát is kimutatták Magyarországon.



Soha nem volt ennyire fontos a védőoltás - jelentette ki. Az országos tisztifőorvos kiemelte: a magyarországi egészségügyi intézmények "telítődnek", egyre több koronavírusos beteget ápolnak kórházban. A napi, újonnan fertőzöttek száma is jelentősen növekszik - tette hozzá.



Közölte: a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumi vizsgálatai szerint egyértelműen a delta variáns dominál, de már a delta plusz vírusvariáns is megjelent Magyarországon. Ez a koronavírusnak egy rendkívül gyorsan fertőző formája - ismertette, kifejtve: már a tünetek megjelenése előtti két napban is megfertőzhet másokat a megfertőződött ember. Azt is tapasztalták, hogy az egy háztartásban élők nagyon gyorsan átadhatják egymásnak a vírust, "szinte kivétel nélkül magas kockázatnak vannak kitéve" - jegyezte meg.



Müller Cecília mindenkitől azt kérte, éljen a védőoltás lehetőségével. Ez különösen fontos most a delta variáns "uralkodása miatt" - szögezte le.



Kitért arra is, hogy akik nem oltatják be magukat, azok nemcsak saját magukat, hanem szeretteiket, közösségeiket is veszélyeztetik - mondta a tisztifőorvos, kiemelve: nem lehet tudni, hogy kinél miként zajlik le a betegség.



Müller Cecília a 18 év felettiektől azt kérte, éljenek a megerősítő oltás lehetőségével, ha a második oltás után már eltelt négy hónap. Erre is kiváló alkalmat ad a hétfőn kezdődő oltási akcióhét, ennek során országszerte számos oltóponton fel lehet venni nemcsak a harmadik, hanem az első és a második oltást is - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.