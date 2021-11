Koronavírus-járvány

Kormányzati honlap: tovább nőtt az átoltottság Magyarországon

Tovább nőtt a koronavírus elleni átoltottság az egész országban - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.



A kormányzati honlapon azt írták: a 12 év feletti lakosság átoltottsága 68,4 százalékos, de mindenhol vannak még olyanok, akik nem vették fel az oltást. Az oltatlanokat különösen várják az oltásra az oltási akcióhéten.



A közlemény szerint továbbra is Pest megyében a legmagasabb az átoltottság, ott 74,2 százalék azok aránya, akik már megkapták a koronavírus elleni védőoltást, majd Fejér megye (70,9 százalék) és Budapest (70,3 százalék) következik. Hozzátették, hogy a Dunántúlon magasabb az átoltottság.



A legalacsonyabb ennek mértéke Jász-Nagykun Szolnok (60 százalék), Borsod-Abaúj-Zemplén (62 százalék) és Hajdú-Bihar (62,5 százalék) megyében - ismertették.



A kormányzati portálon továbbra is azt kérik, hogy aki még nem vette fel az oltást, tegye meg. Az oltás minden megyében egyformán elérhető a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál is - írták.



Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják, akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az oltási akcióhét (november 22-29.) során akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni a kórházi oltópontokra és egyes megyékben rendelőkbe is. Ez esetben a regisztrációt a helyszínen végzik el, az oltások beadása érkezési sorrendben történik.



A jövő heti oltási akcióhét oltópontjainak listája megtalálható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Forrás: koronavirus.gov.hu