Koronavírus-járvány

Elhunyt 131 beteg, 10 767 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Meghalt 131, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 10 767 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte csütörtökön a koronavirus.gov.hu, kiemelve: eddig 6 013 007 embert oltottak be, közülük 5 784 958-an a második, 1 millió 714 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 987 199-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 32 645 ember, a gyógyultak száma 833 416-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 121 138.



Kórházban 5969 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 606-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 54 312-en vannak, a mintavételek száma 7 954 654.



Kiemelték: az ország a járvány negyedik hullámának felszálló ágában van, a kormány és az operatív törzs is figyelemmel kíséri a járványhelyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz.



A legfontosabbnak azt nevezték, hogy az oltatlanok mielőbb vegyék fel az oltást, hiszen ez adja a legerősebb védelmet a betegség súlyos lefolyása ellen. A beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb - fűzték hozzá.



Emlékeztettek: a járvány negyedik hullámának megfékezéséért és az átoltottság növeléséért november 22-28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon; azon a héten akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják megkapni - tették hozzá.



Felidézték, hogy ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, a kormányablakban és kormányhivatali ügyfélszolgálaton.



Az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltást dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ebben az esetben az üzemorvosok is beadhatják az oltást - írták.

Közölték azt is, a magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és azt már meg is kapta, aki még nem, továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező foglalhat időpontot az oltásra - az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is.



Az újonnan fertőzötteket arra emlékeztették, hogy a Favipiravir továbbra is nagyban segíti az otthoni gyógyulást. A gyógyszer a tapasztalatok szerint jó eséllyel megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását és ezzel a kórházba kerülést. A Favipiravirt a háziorvos is felírhatja az otthonukban gyógyuló enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató betegek kezelésére, és ingyenesen kiváltható a gyógyszertárakban - olvasható a közleményben.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (173 541) és Pest megyében (135 576) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (61 177), Hajdú-Bihar (53 158) és Győr-Moson-Sopron megye (50 485). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 20 374 fertőzöttel.