Koronavírus-járvány

Meghalt az oltástagadó apa, családtagjai életéért küzdenek egy budapesti kórházban - hamis védettségi igazolványuk volt

Koronavírussal kórházba került egy négytagú, oltástagadó, hamis védettségi igazolvánnyal rendelkező budapesti család. Közülük a szülők tünetei voltak a legsúlyosabbak. Az édesapa elhunyt, a felesége állapota is nagyon súlyos, az ő életéért jelenleg is küzdenek az orvosok



A Blikk információi szerint a kórházi személyzet a rendőrséghez fordult mert gyanúsnak találta a négytagú család védettségi igazolványait. A család egyik tagja sem volt beoltva, viszont védettségi igazolványra szükségük volt, mert gyakran utaznak külföldre. Végül minden családtag elkapta a koronavírust, és egymás után egy budapesti kórház intenzív osztályán kötöttek ki. Mindegyikük - egy kisiskolás gyerekek is -lélegeztetőgépre került. Az apa életét már nem sikerült megmenteni, a kisiskolás gyermek életveszélyes állapotban van.



A rendőrség vizsgálja a lefoglalt védettségi igazolványokat.