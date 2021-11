Budapest

Karácsony: a kormány fizesse ki a BKK normatív támogatását!

Levélben szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt a főpolgármester, hogy a kormány fizesse ki a fővárosi közösségi közlekedés idei, 12 milliárd forintos normatív támogatását. 2021.11.12 13:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Karácsony Gergely pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: az idei költségvetés 12 milliárd forintot biztosít a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására, és amíg Tarlós István (Fidesz-KDNP) főpolgármestersége idején az év ezen időszakára már rég megérkezett a Budapesti Közlekedési Központhoz (BKK) a pénz, ennek most egyelőre "nincs jele". Megjegyezte: a főváros ugyanakkor minden hónapban jelentős összeget fizet az államnak azért, hogy a Budapest-bérlettel utazók használhassák a HÉV-et a főváros területén.



Hozzátette: pénteken levelet írt a miniszterelnöknek és felszólította, hogy "a kormány ne blicceljen!" és utalják át a pénzt a BKK-nak. Úgy fogalmazott, a kormány "elblicceli" a maga által hozott törvényeket, és a budapesti közösségi közlekedés tönkretételén dolgozik.



Emlékeztetett rá: Orbán Viktor miniszterelnök 2019-ben, az önkormányzati választás után arról beszélt, a főváros új vezetése ugyanarra az együttműködésre számíthat, mint az előző városvezetés. Megjegyezte: a miniszterelnök ezen állítása számos ponton cáfolható, a kormány számos döntést hozott, ami hátrányos a fővárosi önkormányzat működése szempontjából, és "a nemzet fővárosa ellen hozott döntés a nemzet ellen hozott döntés". Karácsony Gergely a kormány döntései közül kiemelte azt, hogy 10-ről 36 milliárd forintra emelte a kormány a főváros által fizetendő szolidaritási hozzájárulást, elvonták és jövőre is elvonják az iparűzési adó felét.



A főpolgármester kérdésre válaszolva elmondta, a főváros és az állam 9:1 arányban finanszírozza a fővárosi közösségi közlekedést, így az állam 12 milliárd forintos támogatása "szerény kiegészítésnek" tekinthető, a Fővárosi Önkormányzat azonban nincs abban a helyzetben, hogy pótolja az állami bevételt "és nem is szeretné", mivel a törvény kötelezővé teszi a kormánynak ezt a támogatást.



Jelezte: a BKK-nak valószínűleg hitelkeretet kell nyitnia, "hogy az év végéig ki tudja húzni a finanszírozását". Kiemelte: nem számolnak azzal az opcióval, hogy nem kapja meg a BKK a pénzt, "de nem mindegy, mikor". Hozzátette: mindent megtesznek, hogy a közösségi közlekedést biztosítsák.



Karácsony Gergelyt kérdezték a Városháza értékesítésével kapcsolatban is. A főpolgármester elmondta: írásbeli figyelmeztetésben részesítette Barts J. Balázst, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központja vezérigazgatóját, amiért olyan tárgyalásokat folytatott, amelyekkel ellentétes megbízatást kapott a Főpolgármesteri Kabinettől.



Mint mondta, a vezérigazgatót felkészült szakembernek tartja, akinek a munkájával kapcsolatban soha nem merült fel a korrupció gyanúja, most azonban hibázott, "hagyta magát csőbe húzni", de ezzel együtt továbbra is számít munkájára. Mint mondta, a pénteki beszélgetésükön világossá tette, hogy "sokkal érzékenyebben" kell ezekben az ügyekben megszólalnia, tárgyalnia a vagyonkezelő vezetőjének.

A főpolgármester elmondta: a kabinet tavaly novemberben tárgyalt a Városháza hasznosításáról, és világossá tették - éppen a vagyonkezelő vezetőjének javaslatára - hogy az értékesítés nem szerepel a hosszútávú tervekben sem. Mint mondta, régi terv, hogy a Károly körúton egy modern, korszerűen üzemeltethető épületszárny, a régi épületet pedig hasznosítani akarják.



Karácsony Gergely szerint Barts J. Balázs hibázott, amikor a befektetői csoporttal tárgyalva "nem zárta ki kategorikusan az értékesítéssel kapcsolatos lehetőségeket". A főpolgármester leszögezte: nem áll szándékában a fővárosban eladnia a Városháza épületét és jelezte, politikai lejárató kampánynak tartja az ügyet.



Kérdésre elmondta, minden, ingatlanértékesítéssel, vagyonhasznosítással kapcsolatos irat nyilvános, minden értékesítés elektronikus licittel működik, anonim módon.