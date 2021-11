Családpolitika

Novák: a minimálbér emelkedésével a családtámogatások összege is nő - videó

A gyermekek otthongondozási díja (gyod) a minimálbér szintjére, 200 ezer forintra emelkedik, ami az ápolási díj korábbi összegéhez képest jelentős növekedés. 2021.11.10 12:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A minimálbér emelkedésével a családtámogatások összege is nő január elsejétől - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán a Facebook-oldalán.



Novák Katalin a videóban azt mondta: a gyermekek otthongondozási díja (gyod) a minimálbér szintjére, 200 ezer forintra emelkedik, ami az ápolási díj korábbi összegéhez képest jelentős növekedés.



A gyermekgondozási díj (gyed) és a nagyszülői gyed maximális összege bruttó 280 ezer forintra nő - tudatta.



A miniszter bejegyzése szerint a diplomás gyed összege is emelkedik: az alapképzésben résztvevők havi 140 ezer forintot, a mesterképzésben résztvevők pedig 182 ezer forintot is kaphatnak.



Egyes betegségekben - például laktóz intoleranciában, cukorbetegségben vagy cöliákiában - szenvedők a minimálbér 5 százalékának megfelelő adókedvezményre jogosultak - írta, ismertetve: jövőre ez havonta 10 ezer forint kedvezményt jelent az érintetteknek.



Novák Katalin hozzátette: az álláskeresési járadék összegének felső határa bruttó 200 ezer forintra nő.