Egészségügy

Életet mentett a szűrőbusz Budakeszin: a férfi nem is tudta, mekkora veszélyben van

Életet mentett a szűrőbusz: Budakeszi polgármestere a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy helyi férfinál olyan magas vérnyomást diagnosztizáltak, hogy még a szakemberek is meghökkentek. Azonnal mentőt hívtak hozzá, ezzel megmentették a férfi életét.



De nemcsak őt szűrték ki, két nőgyógyászati esetben is kórházba küldték a szűrésre jelentkezőket.



"Sok volt a magas vérnyomással érkező lakos, amely hazánkban népbetegség - közülük 7% nem is tudott a problémáról" - írta Győri Ottilia.



A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás szervezésében egész novemberben ingyenes egészségügyi vizsgálóbuszok járják a Zsámbéki-medence egyes településeit. A szűrésre bárki jelentkezhet, a helyszíni regisztráció után mindössze a TAJ kártyáját kell csak felmutatni - írja a Budapest Környéke.