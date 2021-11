Koronavírus-járvány

Az új koronavírus-fertőzés kutyáknál és macskáknál is okozhat szívizomgyulladást

Az új koronavírussal fertőződött háziállatok esetében is kimutatták brit kutatók, hogy a társállatoknál is felléphet szívizomgyulladás (miocarditis) a Covid-19-ben szenvedő emberekhez hasonlóan.



A Veterinary Record című állatorvostudományi folyóiratban publikált tanulmányukban a kutatók bemutatták azokat az eseteket, amelyekben legelőször azonosították a SARS-CoV-2 először Nagy-Britanniában megjelent alfa variánsát (B.1.1.7.). Két macskának és egy kutyának lett pozitív a PCR-tesztje, illetve két másik macskánál és egy kutyánál mutattak ki antitestet vérükben kettő-hat héttel az után, hogy szívbetegséget diagnosztizáltak náluk.



Ezen állatok esetében több gazdánál lépett fel légzőszervi betegség hetekkel az előtt, hogy állatuk beteg lett, vagy pozitív lett a Covid-19-tesztje - olvasható a Phys.Org. tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



Minden állatnál fellépett heveny szívbetegség, köztük súlyos szívizomgyulladás.



"Tanulmányunk bemutatja a Covid-19 alfa variánsával megfertőződött macskák és kutyák első eseteit, és nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a társállatok is megfertőződhetnek a SARS-Co-V-2 vírussal" - mondta Luca Ferasin állatorvos, a tanulmány vezető szerzője. "Bemutattuk a súlyos szívrendelleneségek jellemezte atipikus klinikai tüneteket, amely jól ismert komplikáció a Covid-19-ben szenvedő emberek esetében, de háziállatok esetében még soha nem írták le" - tette hozzá.



A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy háziállatok esetében viszonylag ritka betegség a Covid-19 és megfigyeléseik szerint a fertőzés emberről terjedhet állatra, nem pedig fordítva.