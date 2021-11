Koronavírus-járvány

Oltási akcióhét lesz a kórházi oltópontokon november 22-étől

Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány november 22. és 28. között oltási akcióhetet rendez a kórházi oltópontokon - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.



A kórházak országszerte - Budapesten kiemelten - megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni akarókat is. November 22-étől, hétfőtől 28-áig, vasárnapig 101 megyei és városi kórházban várják az oltakozni szándékozókat 7 és 19 óra között - írták.



Azoknak, akik már korábban regisztráltak a www.eeszt.gov.hu honlapon, továbbra is az időpontfoglalót javasolják, akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.



Ugyanakkor azon a héten időpontfoglalás nélkül is lehet érkezni az oltásra. Ebben az esetben az oltás érkezési sorrendben történik. Az oltási akcióhéten azok az oltatlanok is mehetnek a kórházi oltópontokra, akik eddig még nem regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, őket a helyszínen regisztrálják egy formanyomtatvány kitöltésével.



A kórházi oltópontokon ötféle vakcina áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.



A dolgozóiknak oltást előíró, nagyobb létszámú munkáltatók a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát; az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiséget.



A közleményben felhívták a figyelmet arra: az oltási akcióhéten azok is érkezhetnek időpontfoglalás nélkül a kórházi oltópontokra, akik a harmadik oltásukat szeretnék felvenni. Mindenkinek ajánlott a harmadik oltás felvétele, aki elmúlt 18 éves és már több mint 4 hónap eltelt a legutóbbi oltása óta - írták.



A legfontosabb, hogy az oltatlanok vegyék fel mielőbb az oltást, mert a most terjedő delta vírusmutáns rájuk a legveszélyesebb, náluk súlyos megbetegedést képes okozni - hangsúlyozták. A beoltottak kevesebb, mint egy százaléka betegszik meg, míg ez a szám szakértők szerint tízszeres az oltatlanok esetében. Természetesen az oltási akcióhét előtt és után is fel lehet venni az első oltást - tették hozzá.