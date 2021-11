Koronavírus-járvány

152 beteg elhunyt, 11 211 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Elhunyt 152 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint 11 211 új fertőzöttet találtak az elmúlt három napon - közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn.



A kormányzati portál szerint ezzel a járvány kezdete óta összesen 874 630 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 30 881-re emelkedett.



Jelenleg 2605 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 299-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 43 542.



A beoltottak száma jelenleg összesen 5 955 207 fő, közülük 5 736 378 fő megkapta a második oltást, 1 millió 221 ezer pedig a harmadikat is.



A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány újabb védelmi intézkedésekről döntött. Hétfőtől ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek.



A kormány a harmadik oltás felvételére biztatja a korábban beoltottakat. Erről a regisztráltak emailt is kapnak, amelyben felhívják az oltottak figyelmét, hogy a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet. Javasolják, hogy aki elmúlt 18 éves, és már több mint 4 hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő harmadik oltásra is. Ennek beadását a háziorvostól lehet kérni, emellett az interneten is lehet időpontot foglalni valamely kórházi oltópontra.



Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy regisztráljanak a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon és mielőbb vegyék fel az ingyenes oltást. Regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehet oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni első, elmaradt második és harmadik oltásra is.



A kórházakban látogatási tilalmat rendeltek el, és a betegek számának növekedése miatt újabb kórházakat vonnak be a koronavírusos betegek ellátásába.

Forrás: koronavirus.gov.hu