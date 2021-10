Oktatás

Orbán Balázs: a hazafias szellem és a nemzetközi kiválóság az MCC képzéseinek célja

A hazafias szellem és a nemzetközi kiválóság a Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzéseinek célja, az intézmény programjaiban már 3700 fiatal vesz részt - mondta el az MCC kuratóriumi elnöke, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Orbán Balázs arról beszélt: hazaszerető fiatalokra van szükségünk, mert ha mi nem szeretjük Magyarországot, a Kárpát-medencét, ha nem azt tartjuk a legfontosabb feladatunknak, hogy ennek a nemzetnek jobb legyen, akkor ki más fogja ezt a munkát elvégezni?



Hozzátette: nem pártpolitikai kategória, hanem szemléletmód, hogy a mindennapi hazaszeretet "átjöjjön" a képzéseikből. Kiemelte, hogy emellett ugyanakkor nem lehetünk bezárkózók. Úgy kell magyarnak lennünk, hogy ismerjük a világot, a geopolitikai helyzetünkből adódóan okosabbak vagyunk, "jobban látunk a pályán", előbb tudunk bizonyos kihívásokra reagálni.



Mint mondta, a hazafias szellemet és a nemzetközi kiválóságot, a nemzetközi versenyre való képességet szeretnék kombinálni az MCC-ben.



Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy a társadalomtudományok vagy tágabb értelemben a humántudományokban a nyugati akadémiai világ ideológiák, dogmák fogságába kerül sok esetben. Nem az a fontos, hogy ki az okosabb tudós, kinek helytállóbbak a következtetései, hanem hogy ki milyen kvótát teljesít, ki milyen ideológiai alapállást támogat. Ezek jellemzően progresszív liberális irányzatok.



Hangsúlyozta, az a feladatuk, hogy ennek a veszélyére felhívják a figyelmet és felkészítsék a diákjainkat arra: ilyen van és ez nem jó. Ha nem a teljesítményt helyezi az ember a középpontba, hanem az ideológiát, akkor a teljesítmény csökkeni fog - jelentette ki Orbán Balázs.



Közlése szerint különösen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy viták legyenek, hogy minden álláspont kellő módon megjelenjen, de arra is, hogy elsősorban most a nyugati, liberális, progresszív, akadémiai mainstreamből milyen indoktrinációs kísérletek vannak és ezeknek hogyan kell ellentartani.



Orbán Balázs elmondta, hogy az MCC-nek jelenleg 3700 diákja van, ebből 331 egyetemista. A legtöbb diák budapesti, de most indították el egyetemi programjukat bentlakásos formában Győrött, Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Pécsen, illetve egyetemisták képzése folyik Kolozsváron is. A programot felmenő formában fogják bővíteni. Hozzátette: a többi diák az általános és középiskolás, valamint az egyéb vezetőképző programokban vesz rész.



Kiemelte: az a céljuk, hogy a képzésekben egyszerre résztvevők száma tízezer legyen és ezt 35 helyszínen tudják megvalósítani szerte a Kárpát-medencében és azon kívül is. Orbán Balázs megjegyezte: lesznek olyan diákjaink, akik látható módon meg fognak a magyar közéletben jelenni 2025-2026 környékén.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkára beszélt arról is, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a napokban jelenik meg A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye című könyve. Mint mondta, meglepő módon nagyon nagy igény van a keresztény konzervatív gondolkodásra az Egyesült Államokban, mert az ottani republikánus konzervatív körök útkeresésben vannak. Ebben számukra Közép-Európa és a Magyarországon az elmúlt tíz évben folytatott politika tanulmányozásra méltó. Van egy kör, amely a magyar modellt ajánlja az amerikai republikánusoknak, ez pedig a Soros György-féle körök heves ellenkezésével találkozik - jegyezte meg Orbán Balázs.