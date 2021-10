Koronavírus-járvány

Immunológus: sok emberek már nem ad elég védelmet a két oltás

Azért is nőhet a koronavírus-fertőzöttek száma most Magyarországon, mert a korábban megkapott két oltás már nem nyújt elég védelmet - mondta Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja szombaton az M1 aktuális csatornán.



Az immunológus hangsúlyozta, ezért javasolják a szakemberek, hogy 4-6 hónap után mindenki adassa be a harmadik oltást.



A szakértő rendkívül jó döntésnek nevezte, hogy Magyarországon - Európában elsőként - még a nyáron bevezették a harmadik oltás felvételének lehetőségét.



Kérdésre elmondta: a harmadik oltásnál azt kell szem előtt tartani, hogy ha lehet, akkor vektorvakcinára (mint például a Szputnyik) ne egy újabb vektorvakcinát kérjenek az emberek, mert ezek bizonyos esetekben "kiolthatják egymást".



Hozzátette, a harmadik oltás előtt felesleges PCR-tesztet vagy antitest vizsgálatot végeztetni.



Az utóbbinak inkább akkor lehet értelme, ha később, már jóval az oltás után ellenőrzik az ellenanyag szintjét - mondta Kacskovics Imre.



Felhívta a figyelmet, hogy a harmadik vakcinának köszönhetően jelentősen erősödhet az immunválasz a vírus ellen, de nemcsak az ellenanyag szintje, hanem a minősége is javulhat.



"Tehát a harmadik védőoltás - ha már eltelt 4-6 hónap -, újra visszaállítja, sőt sok esetben magasabb szintre emeli az antitest-szintet és a védettséget" - fogalmazott az immunológus.