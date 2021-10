Koronavírus-járvány

Magyar Szakszervezeti Szövetség: megint rólunk, de nélkülünk döntöttek

Hangsúlyozza a koronavírus elleni oltás fontosságát a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja a kormány döntését, amely a munkáltatókra hárítja dolgozóik kötelezését az oltásra - közölte az érdekképviselet csütörtökön az MTI-vel.



A szakszervezet szerint egyeztetni kellett volna, és nem a diszkriminációt erősíteni úgy, hogy az intézkedés bevezetésével számos kérdés tisztázatlan maradt, miközben a kormány a járvány okozta felelősséget tovább hárította.



Fizetés nélküli szabadságot eddig kizárólag a munkavállaló kérhetett, így a munkaadó nem jogosult azt meghatározni. Most viszont a fizetés nélküli szabadság kapcsán a munkáltató a munkaidőkeret kijátszására is lehetőséget kap, amely tovább rontja a dolgozók megélhetését - fogalmaz a MASZSZ alelnöke, Székely Tamás által aláírt közlemény.



Az érdekképviselet alaptörvény-ellenesnek tartja az oltást megtagadóval szembeni rendkívüli felmondást. Álláspontja szerint olyan eszközt ad a kormány a munkáltatók kezébe, amellyel visszaélve egy elbocsátási hullámot gyorsan el is tudnak intézni.



Az ellátásbiztonságot és az oltási hajlandóság növelését más eszközökkel is meg lehetett volna oldani, nem pedig a munkáltatók erőfölényét erősítve, a dolgozók kiszolgáltatottságát növelve, ad hoc intézkedéseket hozni. A Magyar Szakszervezeti Szövetség ezért a Versenyszféra Konzultációs Fóruma rendkívüli összehívását kezdeményezi - áll a közleményben.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében a munkaadók előírhatják a koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként, ha a dolgozók biztonsága ezt kívánja.