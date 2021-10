Megemlékezés

Halottak napja - Az elesett katonák emlékére gyújtottak gyertyát Budapesten

Nemzetiségtől függetlenül minden katonára emlékeznek, akinek úgy hozta a sorsa, hogy harcolnia kellett és életét adta a hazájáért. 2021.10.27 19:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Szigetváry Zsolt

Kegyeleti gyertyagyújtást rendezett a közelgő halottak napja alkalmából a Magyarországon elhunyt vagy eltemetett magyar és külföldi katonákra emlékezve a Honvédelmi Minisztérium szerdán Budapesten, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán.



Szabó István, a tárca honvédelmi államtitkára elmondta: nemzetiségtől függetlenül minden katonára emlékeznek, akinek úgy hozta a sorsa, hogy harcolnia kellett és életét adta a hazájáért.



Hősiesen küzdöttek, bármelyik oldalon is álltak, és sokan távol a hazájuktól estek el egy ügyért, amelyben bíztak. Nekik, az önfeláldozó hősöknek is "köszönhetjük, hogy ma békében élhetünk" - tette hozzá.



Kiemelte, sokan csak katonát látnak az egyenruha mögött, holott a katona nem csupán az, hanem egyúttal valakinek a gyermeke, szerető férj és apa. "Így is kötelességünk" emlékezni rájuk és fejet hajtani előttük - hangsúlyozta az államtitkár.



Ezek a katonák a nemzetüket szolgálva a legdrágábbat áldozták fel: az életüket. "Áldozatuk nem volt hiábavaló, mert Magyarország létezik, népünk pedig nemzetté kovácsolódott és létükből új hajtás sarjad" - fogalmazott.



Olyan országot és olyan világot kell építeni, amelynek fennmaradása nem követel több katonaáldozatot - mondta beszédében Szabó István.



A szertartás, amelyen megjelentek a Magyarországra akkreditált katonai attasék képviselői is, a katolikus és a protestáns tábori püspökségek istentiszteletével ért véget.