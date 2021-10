Hulladékgyűjtés

ITM-államtitkár: több ezer tonna szemetet gyűjtöttek össze a TeSzedd! akció önkéntesei

A kilencedik alkalommal megrendezett TeSzedd! hulladékgyűjtő akcióban idén is több ezer tonna hulladéktól szabadították meg környezetüket az önkéntesek a múlt héten - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden.



A közleményben Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, az illegális hulladéklerakók elleni küzdelem nem lehet sikeres az emberek tevékeny közreműködése nélkül, köszönet illet mindenkit, aki időt szánt arra, hogy maga is tegyen a tiszta Magyarországért.



Steiner Attila az adatokat ismertetve közölte, hogy a változékony időjárás ellenére mintegy 1500 találkozási ponton több mint 90 ezren dolgoztak 1900 önkéntes csoportban 2021. október 18. és 24. között. Az igényelt zsákok mennyisége alapján becsült, összesen akár 3000 tonna hulladékot november közepéig szállítják el a szolgáltatók.



A közösségi összefogást erősítő eseményen több mint félezer oktatási intézmény képviseltette magát, de a résztvevők között szép számmal akadtak munkahelyi közösségek, társadalmi szervezetek is. A legtöbb helyszínen és legnagyobb számban a főváros mellett Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben dolgoztak az önkéntesek. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a minisztérium biztosította a szemétszedéshez szükséges eszközöket, és szervezte meg az összegyűjtött hulladékok elszállítását.



Az államtitkár emlékeztetett, hogy a Klíma és természetvédelmi akciótervben foglaltaknak megfelelően folyik az illegális hulladéklerakás felszámolása, a Tisztítsuk meg az országot! programban már több mint 30 ezer tonna szemetet gyűjtöttek össze. A HulladékRadar alkalmazás segítségével bárki könnyedén bejelentheti, ha illegális hulladékot talál, amelynek elszállításáról és a terület megtisztításáról a helyi hatóságok gondoskodnak - tolmácsolta az államtitkár szavait az ITM közleménye.