Bonyodalom

Hétvégére már el is bontották a kerítést a Velence Korzónál

Három napot kapott a Gomi Kft., hogy eltávolítsa a Velence Korzónál jogellenesen felhúzott kerítést, ugyanis a székesfehérvári jegyző megállapítása szerint birtokháborítást követtel el, amikor néhány hete elkerítették az önkormányzati tulajdonú szabadstrandot Velencén. A vállalkozás péntek éjjelre eleget is tett a jegyző döntésének, és a kerítéselemeket leszedte az oszlopokról – erről személyesen győződött meg éjjel Gerhard Ákos, Velence polgármestere - írta a Telex.



„Itt vagyok a Sakáltanyánál, egy polgármester, úgy látszik, nem pihenhet. Kaptuk az információt, hogy bontják a kerítést. Itt van, már látható, hogy a fagylaltozó mellett már csak nyomokban van kerítés, állítólag a másik oldalon már egészen jól elbontották, lehet látni, hogy már nincs kerítés” – kezdte élő Facebook-videóját Gehard, aki örömteli fejleménynek nevezte az eseményeket.



„És már nincs is munkaterület lassan, megszűnt. A hír igaz, már csak az oszlopok vannak itt bent, szállítják el befelé a korzó területére a kerítéselemeket. Egészen végig szedték a partig, hát, szuper, szépen lassan megoldódnak itt a problémák” – fogalmazott. A polgármester ezután besétált a korzó területére is.



Az önkormányzat hónapok óta háborúzik az üzemeltető céggel, erről korábban itt írtunk részletesebben. Az önkormányzati tulajdonú Velence Korzó nevű komplexum a kezdetektől problémás és megosztó volt. A tóparti plázát és strandot több éves csúszás után, 2014-ben adták át, összesen 2,2 milliárd forintból valósult meg a beruházás.



A Korzó és a strand üzemeltetését a Gomi Kft. nyerte el, az indulás óta ők viszik a feladatot, és 2030-ig van érvényben a szerződésük az önkormányzattal. Ehhez képest az együttműködés a terület tulajdonosával korántsem zökkenőmentes. A strand egy részét már tavasszal is lezárták egy kerítéssel, aztán október elején a teljes területet bekerítették. A kerítés miatt nem lehetett megközelíteni a büféket és a vízpartot sem. Ezután kezdeményezett birtokvédelmi eljárást a város polgármestere, Gerhard Ákos.



A Velencei Önkormányzat nemrég arról osztott meg hírt, hogy a napokban újabb szerződésszegést követett el az üzemeltető Gomi Kft., miután lezárta a korzó melletti parkolót és elkezdték felszedni a térkövet. Emiatt Gerhard Ákos polgármester kihívta a rendőrséget, de nem történt érdemi intézkedés.