Ünnep

Október 23. - Meghosszabbított nyitvatartás és változatos programok a Nemzeti Gyászparkban

Meghosszabbított nyitvatartással és változatos programokkal várják a látogatókat az Új köztemető Nemzeti Gyászparkjába az ünnepi hétvégén - közölte a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) az MTI-vel.



Közleményükben kiemelték: a Nemzeti Gyászpark a 301-es parcellával az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlás mementója, a közeli Kisfogházzal együtt nemzeti emlékhely.



A NÖRI vasárnap 10 órától Akiket feledésre ítéltek címmel, történész-idegenvezetővel tematikus sétát tart, amelyen bemutatják az Új köztemető 298-as, 300-as és 301-es parcellájának történeti hátterét és "néhány itt nyugvó mártír személyes sorsán keresztül áttekintést adnak az 1945 és 1959 közötti időszak Magyarországáról". A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a http://fiumeiutisirkert.nori.gov.hu/sirkerti-setak/akiket-feledesre-iteltek-altalanos-bemutato-seta linken lehet.



A gyászpark látogatóközpontjában az ünnepi hétvégén, majd egészen november 4-ig meg lehet tekinteni a 301-1989 című fotókiállítást is, amelyen Horváth Ernő pillanatfelvételei jelenítik meg a 301-es parcella átalakulását. Horváth Ernő 1989-ben katonasírokat fotózott az Új köztemetőben és elment a 301-es parcellába is, ahol - mint fogalmaztak - "az elvadult, süppedő sírhelyek lehangoló látványa maradt meg benne, és az, hogy az ide temetetteket sem éltükben, sem holtukban nem kímélte a Kádár-rezsim".



A NÖRI közleménye szerint a nemzeti ünnephez kapcsolódóan a Nemzeti Gyászpark október 23-án, szombaton 9 és 17 óra között, 24-én, vasárnap pedig 9 és 16 óra között lesz látogatható.



A látogatókat az Új köztemető területén lévő buszmegállóból a NÖRI kisbusza térítésmentesen szállítja a Nemzeti Gyászpark látogatóközpontjába - tették hozzá.



1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-ben életbe lépett alaptörvény is megerősített.