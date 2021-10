Elhunyt Kálmán C. György irodalomtudós, kritikus

Gyász

Hatvanhét éves korában, vasárnap hajnalban elhunyt Kálmán C. György egyetemi tanár, irodalomtudós, kritikus, publicista - tudatta a kutató féltestvére vasárnap a Facebookon.

A halálhírt először közlő hvg.hu szerint szívprobléma okozta az irodalomtudós halálát. Mint felidézik, egy hete épp Kálmán C. György tudatta testvére, Kálmán László nyelvész halálát.



Kálmán C. György 1954-ben született Budapesten. 1977-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-esztétika szakon. 1979-1983 között a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében könyvtárosként dolgozott, majd a modern irodalmi osztály munkatársa, később az irodalomelméleti osztály tudományos munkatársa, főmunkatársa lett.



Dolgozott szerkesztőként vagy szerkesztőbizottsági tagként a Literatura, a Cafe Babel és a 2000 folyóiratoknál. Docens, egyetemi tanár majd tanszékvezető volt a Janus Pannonius Tudományegyetem irodalomelméleti tanszékén; emellett az MTA Irodalomtudományi Bizottságának titkáraként is dolgozott.



Munkásságát 1989-ben Móricz Zsigmond-ösztöndíjjal ismerték el, később megkapta a Széchenyi professzori ösztöndíjat, 2003-ban pedig a Szépírók Társaságának díját is.