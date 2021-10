Koronavírus-járvány

Herczegh Anita: több mint nyolcszáz "Covid-árvát" ért el eddig a Regőczi Alapítvány

MTI/Czeglédi Zsolt

Eddig 630, a koronavírus-járvány során árván vagy félárván maradt gyerek kapott összesen 140 millió forint támogatást a Regőczi Alapítványtól, további 177 "Covid-árva" 35 milliós támogatásáról a jövő héten döntenek - közölte Herczegh Anita kuratóriumi elnök, az államfő felesége csütörtökön Debrecenben, sajtótájékoztatón.



Herczegh Anita a debreceni nagytemplomi református egyházközség Immánuel otthonában tartott tájékoztató előtt találkozott a térségben élő olyan családokkal, akik a járvány okozta tragédia miatt kapcsolatba kerültek az alapítvánnyal.



Egyeztetett az észak-alföldi régióban működő, a támogatásban segítő állami, önkormányzati és karitatív szervezetek képviselőivel. Jelezte, hogy az alapítvány munkatársaival mind a hét régiót felkeresik, hogy minél hatékonyabban tudják segíteni a "Covid-árvákat".



A kuratóriumi elnök az MTI érdeklődésére hozzátette: az árván, vagy félárván maradt gyerekeket 18 éves korukig támogatják, de ha tanulnak, akkor tovább is. Szeretnének számukra a gyorssegélyen túl havi támogatást adni, amihez komoly forrásokat kell gyűjteniük - tette hozzá.



Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár azt mondta, a Regőczi Alapítvány a nemzeti összefogás legnemesebb példája.



Számos gazdasági és civil szervezet tett felajánlást az alapítványnak a járvány miatt árván vagy félárván maradt gyerekek megsegítésére, de ebből az állam is kiveszi a részét: a szociális területen dolgozók, a család- és gyermekjóléti szolgálatok is segítik a munkájukat - fűzte hozzá.



Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár jelezte: a Karitatív Tanács hat tagszervezete - a Magyar Vöröskereszt, a Református Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet - is bekapcsolódik a segítségnyújtásba.