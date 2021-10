Közlekedés

Több mint száz embert értek bliccelésen három nap alatt a BKK járatain

Több mint száz embert értek bliccelésen a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága (FÖRI) háromnapos, a fővárosi közösségi közlekedési járatokon tartott akciója során. 2021.10.09 10:11 MTI

A BKK és a FÖRI közös, az MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint az október elején tartott kiemelt ellenőrzés arra irányult, hogy mindenki számára zavartalan és biztonságos legyen az utazás a fővárosi közösségi közlekedési járatokon. A BKK jegyellenőrei a FÖRI munkatársainak kíséretében azt is vizsgálták, hogy a közösségi közlekedést használók érvényes jeggyel vagy bérlettel veszik-e igénybe a szolgáltatást.



Az akció során három közös csoport járta a fővárost reggeltől estig, főleg az 1-es, a 2-es, a 4-es, a 6-os és a 24-es villamos, a 72-es, a 80-as és a 83-as trolibusz, valamint a 9-es és a 99-es autóbusz vonalára koncentrálva.



Az ellenőrzések nyomán összesen 38 utast pótdíj megfizetésére köteleztek a helyszínen, és további 83 ember kért lehetőséget későbbi fizetésre.



Azt írták: a BKK jegyellenőrei minden esetben eredményesek voltak a menetdíjat meg nem fizetőkkel szemben, akik közül senki sem próbálta fizetés nélkül elhagyni a helyszínt. A közterület-felügyelők közbelépésére nem volt szükség, "már a demonstratív jelenlét is elég volt ahhoz, hogy az utasok magatartása szabálykövetőbb és együttműködőbb legyen" - fogalmaztak.



Kiemelték: a jövőben is folytatódik a BKK és a FÖRI közös akciója. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik a BKK járatait jegy és bérlet nélkül használják, illetve, hogy erősítsék a közbiztonságot.



"A közös ellenőrzéseket a szükséges intenzitással folytatják különböző vonalakon tervezetten és szúrópróbaszerűen egyaránt" - olvasható a közös közleményben.