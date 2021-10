Kormány

Kormányszóvivő: diákmunkára is jár az szja-kedvezmény, az árvaellátást kapók is kapnak nyugdíjprémiumot

Nemcsak a normál munkaviszonyra, de diákmunkára és a gyakornoki állásokra is vonatkozik a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-kedvezménye, és az árvaellátást kapók is megkapják a nyugdíjprémiumot - többek közt erről beszélt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött, Kormányinfó Plusz nevű videójában, amelyben állampolgárok által feltett kérdésekre válaszolt.



Arra a kérdésre, hogy azokra a 25 év alattiakra is vonatkozik-e az szja-kedvezmény, akik a felsőoktatásban tanulnak, azt mondta: igen, ha van jövedelme vagy fizetése a hallgatónak, így januártól több tízezer forinttal nő a 25 év alatti fiatalok keresete. Nekik jövőre már egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Ilyen Magyarország történetében még soha nem volt - tette hozzá.



Már lehet tervezgetni, hogy ki mire költi azt a pluszpénzt ami egy átlagfizetés esetén a havi plusz 40 ezer forintot is eléri - fogalmazott.



Arra a felvetésre, hogy az adóvisszatérítés annak is jár-e, aki havonta igénybe veszi a családi adókedvezményt, úgy válaszolt: persze, hiszen épp az a cél, hogy a gyermekes, dolgozó szülőket támogassák, és a gyermekes családokat tudják megerősíteni a járvány okozta nehézségek közepette. Ezt a támogatást is a jó gazdasági teljesítmény teszi lehetővé - fogalmazott a kormányszóvivő, hozzátéve: a családi adóvisszatérés alapja az idén befizetett személyi jövedelemadó, és annak is jár, aki igénybe vette a családi adókedvezményt. Ezt a 2021-ben ténylegesen befizetett adó alapján számolják ki, az összege a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér adószintje lesz - mondta.



Hozzátette: minden szülő, aki családi pótlékra jogosult, számolhat az adóvisszatérítéssel, így az is, akinek a gyermeke elmúlt 18 éves, de még középiskolában tanul. Az érintettek többségének semmit nem kell tenniük, 2022. február 15-ig automatikusan kézhez kapják a nekik járó összeget.

A Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petíció célját firtató kérdésre azt mondta: őt is elkeseríti, hogy 15 évvel az őszödi beszéd után egyáltalán még felmerül az a baloldalon, hogy Gyurcsány Ferencet segítsék vissza a hatalomba. "Ezért írtam alá én is a kormánypártok petícióját, mert sokakkal együtt aggodalommal látom azt, hogy a baloldalon ugyanaz a Gyurcsány Ferenc akar visszatérni, aki egyszer már tönkretette az országot, a pénzügyi összeomlás szélére sodorta Magyarországot, aki elvette a családtámogatásokat, az otthonteremtéri támogatásokat, aki eladósította az országot, a családokat, egekbe emelte a rezsit és az adókat" - fogalmazott. Hozzátette: sokakkal együtt nem szeretné, hogyha a lánya egy bevándorlóországban nőne fel. "Mert ha a baloldal kerül hatalomra, akkor ők bizony végrehajtanák Brüsszel megrendeléseit a migránsok betelepítésére" - mondta, arra biztatva másokat, hogy aki szeretné valamilyen formában kifejezni, hogy nem kér a múltból, a Gyurcsány-korszakból, - még akkor sem, hogyha azt új arcokkal próbálják eladni -, az írja alá ezt a petíciót.



Szentkirályi Alexandra igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy az árvasági ellátást kapók is megkapják-e a nyugdíjprémiumot. Minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő megkapja a nyugdíjprémiumot, nemcsak az öregségi nyugdíjban részesülők - tette hozzá. Ismertette: a prémium mértéke a gazdasági növekedésnek köszönhetően egységesen 80 ezer forint mindenki számára, és a nyugdíjkiegészítéssel együtt kapják az érintettek. Beszélt arról is, hogy 435 ezer ember a nyugdíjtörvény miatt ennél kevesebbet kapott volna, de a gazdasági teljesítményének köszönhetően a kormány mindenkinek ki tudja fizetni a teljes összeget. Kitért arra is, hogy a kormány vállalta a baloldal által elvett 13. havi nyugdíj visszaépítését is. Az eredeti terv kétheti nyugdíj februári kifizetése, de ha a gazdaságban minden jól megy, akkor akár egy teljes havi nyugdíjat is kifizethetnek - mondta.



A hitelmoratórumban maradásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: október 31. után ez már nem automatikus, akik jogosultak rá és hosszabbítani szeretnék a moratóriumot 2022. június végéig, azoknak most nyilatkozniuk kell a bankjuk felé.



Arra a kérdésre, hogy a kormány a koronavírus negyedik hullámában tervez-e valamilyen szigorítást, azt mondta: a kormány figyelemmel követi a járványhelyzetet, és ha szükséges, további döntéseket hoz. Úgy folytatta: a helyzet most már teljesen más, mint a korábbi járványhullámok esetén, amikor még nem volt vakcina, és ezért a védelmet csak a korlátozások jelentették. A korlátozások viszont komolyan fékezik és fékezték a gazdaságot, ezért az a cél, hogy ne a korlátozásokkal, hanem az oltással tudjunk védekezni - húzta alá Szentkirályi Alexandra.

A zöld csokról azt mondta: október 1-jétől új, zöld otthonok építéséhez és vásárlásához igényelhető maximum 2,5 százalékos kamat mellett, és a legmagasabb támogatási összeg 70 millió forint lehet. A meglévő otthonok felújítására továbbra is rendelkezésre állnak a különböző családtámogatások, úgy mint az otthonfelújítási támogatás vagy a csok - tette hozzá.



Az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó kérdésre, miszerint sok helyen használják még őket, azt mondta: a tiltás az újabb készletek beszerzésére vonatkozik. A már meglévő készleteket még fel lehet használni, a kereskedők tehát el tudják még adni azokat.