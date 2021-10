Belpolitika

Karácsony Gergely: "nem visszalépek, hanem előre"

Az MSZP-Párbeszéd és az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint néhány százaléknyi különbségek a közvélemény-kutatásokban semmit nem jelentenek. 2021.10.06 15:24 ma.hu

Nem visszalépek, hanem előre - jelentette be Karácsony Gergely szerda délután tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. Az MSZP-Párbeszéd és az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint néhány százaléknyi különbségek a közvélemény-kutatásokban semmit nem jelentenek - írja az Atv.



Karácsony Gergely azt mondta: amikor fontos döntések előtt áll az ember, mindig világossá kell tennie a céljait.



Az előválasztás második fordulójába hárman jutottak tovább, bárki lesz is a miniszterelnök-jelölt, sokkal jobb jelölt lesz, mint Orbán Viktor - fogalmazott. Ahhoz, hogy Magyarországot újraegyesítsük, ahhoz két dolog kell: béke és igazság. Szerinte a magyar politikát ki kell húzni a háborús állapotából, túl kell lenni azon a korszakon, mikor a politika arról szól, az embereket hogyan hergelik egymás ellen. Magyarországot ki kell menekíteni ebből a hideg polgárháborúból - jelentette ki.



Szerinte Dobrev Klára nem érzi kellően ennek a súlyát, ezért nem tudja támogatni a politikáját. Ahhoz, hogy Magyarországot újraegyesítsék, nem csak az kell, hogy béke legyen, hanem az is, hogy a társadalmi igazságosságot szolgáló rend alakuljon ki - hangsúlyozta.



Egy egyenlőtlen társadalomban nincs stabil alapja a demokráciának - hangsúlyozta, hozzátéve: Magyarországon egy új típusú, szociális demokráciát kell létrehozni, ebben van vitája Márki-Zay Péterrel is.



Mint mondta, szívesen ad garanciát bárkinek arra, hogy politikája az ő értékrendjüket is képviselni fogja. Arra viszont nem tud garanciát adni, hogy ne a saját programját képviselje - tette hozzá. Tudja, hogyan kell a közvélemény-kutatásokat értékelni, és hogy ezekből milyen következtetéseket levonni. Szerinte a politika alapvetően politikai, erkölcsi kérdés, "nem matek".



A néhány százaléknyi különbségek semmit nem jelentenek, az, hogy közvélemény-kutatásokból kiolvassuk, mi a helyes vagy a helytelen, az a Fidesz politikája - mondta. "Nem visszalépek, hanem előre" - fogalmazott. Hozzátette: az a veszély nem fenyeget, hogy az ellenzék ne lenne egységes, de szerinte kormányváltás azzal a programmal lehetséges, amelyet ő képvisel.