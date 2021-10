Jog

15 nap helyett több mint négy hónap után kapta meg a kártérítést a lúgos orvos áldozata

Az előírt 15 nap helyett végül több mint négy hónap után érkezett meg a lúgos orvos áldozatának, Renner Erikának a számlájára a neki kártérítésként megítélt 25 millió forint, valamint a félmillió forintos perköltség - írja a Telex.



A kártérítési ügyben a Fővárosi Ítélőtábla június 1-jén jogerősen helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. A döntés alapján Renner Erikának június 27-én kellett volna megkapnia a pénzt. Ugyanakkor a pénzt a lúgos orvos, Bene Krisztián apja nem a nő, hanem a végrehajtó számlájára utalta át. Ezután Renner Erikának kellett futnia a pénze után.



A portálnak Renner Erika azt mondta, nem érez elégtételt, úgy gondolja, hogy ez a pénz járt neki. Arról is beszélt, hogy az elmúlt nyolc évben sokszor mellékszereplőnek érezte magát, akit "csak ide-oda lökdösnek a rendszerben", holott szerinte az ilyen eljárásoknak akadályok nélkül kellene haladniuk. "Ugyan súlyos fizikai sérüléseket szenvedtem, de a hatósági eljárások alatt szerintem sokkal jobban sérültem. Abban mentem igazán tönkre" - mondta a Telexnek a lúgos orvos áldozata.



Bene Krisztiánt, a Budai Irgalmasrendi Kórház volt kórházigazgatóját összesen hatszor ítélték el, miután 2013-ban megtámadta volt barátnőjét, Renner Erikát, akit ezután megkötözött, elkábított, és maró lúgot locsolt a nemi szervére és annak környékére. Bene 2018-ban jogerősen 11 év börtönbüntetést kapott, emellett örökre eltiltották az orvosi hivatástól. Bene a kártérítési ügyben fellebbezések sorát nyújtotta be. A lúgos orvosként hírhedté vált férfi a vagyonát is megpróbálta eltüntetni, hogy megússza a kártérítést, májusban ezért a végrehajtók lefoglalták a több száz négyzetméteres családi házát és az ingóságait.