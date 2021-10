Gyász

Végső búcsút vettek Bathó Ferenctől

Családtagjai, barátai, munkatársai körében vettek végső búcsút a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban hétfőn Bathó Ferenctől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közelmúltban elhunyt helyettes államtitkárától.



Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere búcsúztatójában arról beszélt, hogy Bathó Ferenc páratlan életutat járt be, szorgalommal és alázattal végezte szolgálatát; az emberi méltóság és az emberhez méltó alázat jellemezte.



Hosszú ideje küzdött a betegséggel, de ez sem tudott erőt venni akaratán, mert pontosan tudta, hogy küldetése van ezen a világon, és töretlenül hitte, hogy a Teremtő annyi időt ad neki, hogy ezt a küldetést - férjként, apaként, sportvezetőként, főtisztviselőként - teljesíteni tudja - fogalmazott a miniszter.



Töretlen hitével az utolsó időkig végezte szolgálatát, fölényes tudással, szorgalommal, példát állítva mindannyiunk számára - emlékezett Kásler Miklós, hozzátéve, hogy az utóbbi években maga is tanúja lehetett Bathó Ferenc rendkívüli munkabírásának, kiváló szakmai felkészültségének, emberi korrektségének, tartásának, munkája iránti elhivatottságának.



Nemzedékeket tanított élete példájával - mondta a miniszter. "Bőkezű ember volt. Volt miből adnia" - fűzte hozzá Kásler Miklós.



Bathó Ferenc 74 éves korában szeptember 18-án hunyt el. Gépészmérnöki, majd közgazdász diplomát szerzett. A pénzügyi tárcánál évtizedekig dolgozott azon, hogy az országnak minden évben megalapozott, kiszámítható költségvetése legyen. Bathó Ferenc 2012 óta az Emmi gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára volt.



Betöltötte a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség alelnöki tisztét is, tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB), többször megválasztották a MOB gazdasági bizottsága élére, majd haláláig a felügyelőbizottság tagja volt.