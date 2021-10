Közlekedés

Ismét lehet pályázni az elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására

2021.10.03 22:14 MTI

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében már a tizenegyedik pályázati szakaszban támogatja az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését a kormány október 4. és 8. között - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára közleményben vasárnap.



A korábbi fordulókban összesen több mint 5300 elektromos kerékpár kedvezményes megvásárlásához igényeltek 577 millió forintos hozzájárulást.



Az 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat legújabb szakasza október 4-én, hétfőn reggel 8 órakor nyílik meg. A támogatás maximális mértéke a vételár fele, pedálszenzoros kerékpárok esetében legfeljebb 90 ezer forint, nyomatékszenzoros kerékpárok esetében pedig legfeljebb 150 ezer forint.



"A kormány számára a teremtett világ védelme nemcsak egy jelszó, hanem valódi küldetés, ezért is alkottuk meg és hajtjuk végre a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet, amelynek fontos része a közlekedés zöldítése. Az elektromos kerékpárok vásárlását segítő pályázat célja, hogy csökkentsük a munkavállalók autóhasználatát, egészséges, környezetkímélő kerékpározásra ösztönözzük a magyar embereket a hétköznapokban is" - fejtette ki Schanda Tamás.



A pályázat részleteiről az IFKA honlapján érhető el bővebb tájékoztatás. A dokumentumokat ebben a fordulóban 2021. október 8-án, pénteken éjfélig lehet benyújtani - közölte az államtitkár.