Koronavírus-járvány

Rusvai: októberben várhatóan gyorsul a járvány

Októberben várhatóan gyorsul a járvány és az influenza vírus is megjelenhet - mondta Rusvai Miklós virológus az M1 aktuális csatornán vasárnap reggel.



A hűvösebb, nedvesebb időben egyre gyakoribbak a náthás tünetek, óvodai, iskolai fertőzések, és pusztán a tünetek alapján nehéz megkülönböztetni, hogy a tucatnyi nátha vírus valamelyike, vagy légúti allergia, vagy koronavírus, vagy éppen az influenza okozza a fertőzést - mondta a szakember.



Rusvai Miklós arra figyelmeztetett: az influenza és a koronavírus együttes jelentkezése mindig súlyosabb. Az előző szezonban elmaradt az influenza járvány - csak 10 alatti hivatalosan megerősített eset volt -, a fertőzés terjedését a maszkviselés is erőteljesen korlátozta.



Annak kapcsán, hogy egy angol kutatás szerint az ottani intenzíven kezelt covidos betegek 99 százaléka nem volt beoltva, a szakember azt emelte ki: a vakcina a fertőzést ugyan nem akadályozza meg, de a súlyos, halálos megbetegedést igen.



Rusvai Miklós beszélt arról is, hogy a delta variáns felfedezése óta is találtak számos újabb mutációt, de ezek között nincs olyan amely aggodalomra adna okot a terjedőképessége miatt, vagy mert nem véd ellene a vakcina.