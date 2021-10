Távközlés

NMHH: a mobiltelefon-hálózatokban használt 3G-technológia felett eljárt az idő

A kivezetés időpontjáról a szolgálatók döntenek, a hatóság célja a fogyasztók védelme, a tudatos döntésekhez szükséges információ biztosítása. 2021.10.02 00:30 MTI

A mobiltelefon-hálózatokban használt 3G-technológia felett eljárt az idő, lassú, drága és nem hatékony - erősítették meg a mobilszolgáltatók és az állami szereplők is a 3G jövőjéről szervezett csütörtöki konferencián. A kivezetés időpontjáról a szolgálatók döntenek, a hatóság célja a fogyasztók védelme, a tudatos döntésekhez szükséges információ biztosítása - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a 4G-hálózatok szinte teljes lefedettsége és az 5G rohamos terjedése nyomán világszerte egyre több szolgáltató dönt a 3G hálózatok kivezetése mellett Európában, ami Magyarországon is időszerű.



A magyar hírközlési hatóság az európai szabályozási alapelvekkel összhangban technológiasemlegesen szabályozza a frekvenciahasználatot. Nemzetközi előrejelzések alapján az NMHH úgy véli, Magyarországon 2022 és 2023 között következhet be a 3G lekapcsolása.



Mindebben a hatóság egyik legfontosabb szerepe a fogyasztók védelme. Ebben az NMHH eddig is sokat tett: a lakossági előfizetők felkészítését a NetreFel kampányban már május óta folytatja. A netrefel.hu tájékoztató weboldalon az idősebb internethasználókat és azok segítőit megcélozva a felhasználói tudatosság fejlesztése mellett a modern készülékek beszerzését is motiválják hasznos tanácsokkal. Ezen túl a hatóság levélben tájékoztatta az M2M-technológiák legnagyobb felhasználóit, az állami intézményeket, önkormányzatokat a várható változásokról - írták.



A konferenciát lezáró kerekasztal-beszélgetésen több szolgáltató is 2022 második felét jelölte meg a leállás kezdetének, ám végdátumot - versenyjogi és gyakorlati okokból - egyikük sem adott meg. Kiemelték: a zökkenőmentes átmenet mindegyik vállalat üzleti érdeke, ezért a lehető leggyorsabban és legkörültekintőbben tervezik a lekapcsolást - áll az NMHH közleményében.